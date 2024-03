Cosse dijo que las encuestas son "como estar abajo de un chaparrón y consultar el pronóstico en el celular"

Agregó: "Los temas que nos tienen que importar son los temas urgentes del país, que no haya miles y miles de personas en lista de espera para operarse de la vista, que no haya escuelas vandalizadas, que podamos avanzar en una potenciación del trabajo en todo el Uruguay (...) No podemos determinar nuestro camino en función de una encuesta".

"Nada nos tiene que distraer. Van a aparecer encuestas, van a haber números que van y vienen, está bien, son un elemento pero no determinante", expresó.