La vicepresidenta Carolina Cosse destacó que el proyecto de ley de presupuesto quinquenal del gobierno destine a la infancia el 40% de los fondos incrementales con respecto al período anterior.
Cosse destacó coordinación interinstitucional del presupuesto: "Ninguna acción por sí misma va a resolver ningún tema"
"Hay que volver de manera coordinada a los territorios", apostó la vicepresidenta al participar en una recorrida por Durazno para explicar los principales lineamientos del proyecto de ley del gobierno.
"Ninguna acción por sí misma va a resolver ningún tema, el tema de la pobreza infantil tampoco", afirmó. Cosse valoró que la iniciativa establezca "una fuerte coordinación entre las instituciones del Estado a través de varios programas". "Hay que volver de manera coordinada a los territorios", apostó.
Cosse se refirió a diversos programas y a la coordinación interinstitucional necesaria para atacar varios problemas a la vez en relación a seguridad, vivienda y educación.
Cosse se comunicó con Ferrero y con Orsi; hay que "conocer el objetivo" del atentado, dijo
"Ninguna acción por sí sola lo va a lograr, pero la combinación de varias acciones y la acción territorial sí", reiteró al participar junto al ministro del Interior, Carlos Negro, en una recorrida por Durazno para explicar los principales lineamientos del presupuesto del gobierno.
Dejá tu comentario