Cosse destacó coordinación interinstitucional del presupuesto: "Ninguna acción por sí misma va a resolver ningún tema"

La vicepresidenta Carolina Cosse destacó que el proyecto de ley de presupuesto quinquenal del gobierno destine a la infancia el 40% de los fondos incrementales con respecto al período anterior.

"Ninguna acción por sí misma va a resolver ningún tema, el tema de la pobreza infantil tampoco", afirmó. Cosse valoró que la iniciativa establezca "una fuerte coordinación entre las instituciones del Estado a través de varios programas". "Hay que volver de manera coordinada a los territorios", apostó.

Cosse se refirió a diversos programas y a la coordinación interinstitucional necesaria para atacar varios problemas a la vez en relación a seguridad, vivienda y educación.

"Ninguna acción por sí sola lo va a lograr, pero la combinación de varias acciones y la acción territorial sí", reiteró al participar junto al ministro del Interior, Carlos Negro, en una recorrida por Durazno para explicar los principales lineamientos del presupuesto del gobierno.

Temas de la nota Carolina Cosse

Presupuesto