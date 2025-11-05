Cosse sobre Danza: "Ya hay una expresión de la Jutep, vamos a esperar estas horas para ver qué reflexiones o qué actitudes se llevan adelante"

Cosse pidió no personalizar la discusión en el caso de Danza, por quien expresó un "profundo respeto", y además ser cuidadosos "porque al final estamos llevando un nombre para allá y para acá, que no se lo merece ni él ni su familia". La vicepresidenta sostuvo que hay que dar un tiempo y no emitir un juicio apresurado.

"Seguramente habrá un espacio de reflexión por su parte, esperaremos. Creo que quizás sea el momento de discutir con más profundidad en el Uruguay a quiénes queremos para las posiciones de gran responsabilidad en términos de perfil y de capacidades", afirmó.

Cosse indicó que "ya hay una expresión de la Jutep, vamos a esperar estas horas para ver qué reflexiones o qué actitudes se llevan adelante".

Al ser consultada sobre el perfil o la disposición necesaria para un cargo como el de Danza, Cosse se refirió a los salarios en los cargos públicos y la disputa con el ámbito privado. "Si queremos gente capaz para posiciones de gran responsabilidad, entonces tenemos que discutir cuestiones que hasta ahora no hemos discutido, por ejemplo, salario", aseguró. "Creo que es eso es una discusión que Uruguay se debe, porque si no se los lleva el sector privado", puntualizó.