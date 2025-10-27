RECIBÍ EL NEWSLETTER
Cosse advierte por estafa en redes sociales que utiliza su imagen a través de inteligencia artificial

La vicepresidenta informó al Ministerio del Interior y advirtió a usuarios de redes sociales por el "video falso" con "audio también falso" que recomienda planes inexistentes.

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, advirtió en sus redes sociales que están utilizando su imagen para cometer estafa.

"Ha llegado a mi conocimiento que está circulando un video falso, generado con inteligencia artificial, en el que aparece mi imagen junto a un audio también falso, en el que supuestamente recomiendo planes del gobierno que no existen", señaló Cosse en una publicación que acompaña la captura de pantalla de la publicidad falsa.

La vicepresidenta afirmó que notificó al Ministerio del Interior por este asunto. "En estos tiempos, es importante recordar la necesidad de verificar siempre las fuentes y chequear dos o tres veces la información antes de compartirla, etc", sostuvo.

