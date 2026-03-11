Cosquín Rock Uruguay 2026: nueva locación, con uno de los escenarios en 360º y la grilla de más de 30 artistas

La sexta edición del Cosquín Rock Uruguay se llevará a cabo el 21 de marzo desde las 15:00 horas. Conversamos con su fundador, José Palazzo, quien nos adelantó algunas de las novedades de lo que el público de 40 mil personas se encontrará en el festival .

"Es una edición muy ambiciosa, con mucha inversión, con proyecto de seguir creciendo. Con un desafío muy grande que es poner la grilla de dos días, completa en un solo día", dijo Palazzo.

Además, remarcó la rambla como un escenario emblemático, en el que "han pasado muchísimas cosas en la música uruguaya".

"La grilla tiene a artistas argentinos muy importantes también. Está la vuelta de Illya Kuryaki and the Valderramas, que no tocan hace un año en Argentina y no han tocado habitualmente tras una gira por Centro América, así que es un lujazo que además una banda integrada por algunos uruguayos, con Rada y Fattoruso también en esas ligas", mencionó el fundador del evento.

También destacó la presencia de WOS y YSY A, Ciro y los Persas, Divididos.

"Vamos a tener cuatro escenarios simultáneos. La decisión tuvo que ver con apostar a que el festival siga siendo cada vez más masivo, por más que económicamente sea distinto y haya que invertir muchísimo dinero. Vamos a invertir más de 1.800.000 dólares en esto. Va a generar un impacto económico en la región muy importante", agregó. Uno de los escenarios tendrá disposición 360º.

Parte de la apuesta es que "vengan cada vez más argentinos".

Palazzo recomendó al público ir temprano al festival. "Muchas cosas lindas van a suceder temprano y está bueno ir a descubrir todo esto nuevo que hay, que por ahí les toca tocar un poquito más temprano, pero también va a haber bandas grandes temprano", resaltó.