INCLUSIÓN SOCIAL ADOLESCENTE

Cosechando Esperanzas: en marzo comenzarán a capacitar a 80 jóvenes de Inisa, que luego trabajarán en empresas

El impulsor del proyecto, Richard Read, estimó que en 12 o 14 meses estarán trabajando. Participarán: Tienda Inglesa, Macromercado, Saceem, Gramón Bagó, Automóvil Club del Uruguay, UTAM, Farmashop, entre otras.

El histórico dirigente sindical, Richard Read, dio detalles este lunes de los próximos pasos a dar en el marco del proyecto "Cosechando Esperanzas", una iniciativa que impulsa para que unos 80 jóvenes del Inisa puedan acceder a capacitación y oportunidades laborales cuando recuperen la libertad.

En los meses de enero y febrero, se hará la selección de los jóvenes que formarán parte del programa que busca promover la reinserción social y laboral de los internos del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), cuando recuperan la libertad y así contribuir a reducir la reincidencia.

En marzo, comenzarán a trabajar con los jóvenes, que se agruparán en cinco grupos de 16 integrantes cada uno, que se distribuirán en la Colonia Berros y en el local de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB). Una vez que se avance en la capacitación, los beneficiarios pasarán a realizar prácticas en empresas privadas, previa autorización judicial.

Read estimó que en 12 o 14 meses los 80 jóvenes estarán trabajando. Por ejemplo, Tienda Inglesa participará en el proyecto con más de 20 puestos de trabajo, pero también lo harán Macromercado Mayorista, constructora Saceem, laboratorios Gramón Bagó, Automóvil Club del Uruguay, UTAM, la cadena Farmashop, empresas de transporte y tecnología, entre otras.

"La idea es que no reincidan. En las primeras 72 horas de quedar en libertad, es cuando el chiquilín solo, sin una contención social y familiar, genera el delito nuevamente y más del 70% reingresa", afirmó.

Read explicó que tutores trabajarán con los jóvenes cuando recuperen la libertad, se dará alojamiento a quienes no lo tengan y mantención para el primer mes. Al día siguiente, comenzarán a desempeñarse en sus nuevos lugares de trabajo. Los jóvenes que no hayan culminado primaria, el primer ciclo de secundaria o bachillerato estarán obligados a hacerlo.

