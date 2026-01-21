Desde la una de la tarde de este miércoles comenzará el armado del escenario para el desfile de Carnaval por la avenida 18 de Julio, entre Río Negro y Ejido. Por eso, habrá cortes y desvíos en el tránsito en ese lugar del Centro. Las autoridades recomiendan tomar caminos alternativos.
Cortes y desvíos de tránsito en el Centro desde este miércoles por el desfile de Carnaval
Desde este miércoles y hasta el viernes habrá restricciones a la circulación y al estacionamiento en la avenida 18 de Julio y la zona de Plaza Independencia. Mirá el detalle.
El Desfile Inaugural de Carnaval 2026 será este jueves. Y desde las diez de la mañana de ese día no se podrá estacionar en la circunvalación de la Plaza Independencia. En tanto, el corte de la circunvalación y retiro de los vehículos será desde las 16:00. También a esa hora quedará cortada la avenida 18 de Julio, desde Plaza Independencia hasta Ejido.
Durante el jueves, los cruces se podrán hacer por la calle Yaguarón hasta las 19:30. A partir de ese horario, solo se habilitarán los cruces por Ejido, Barrios Amorín y Vázquez, hasta la finalización del desfile, que comenzará a las 19:30 y se desarrollará entre Plaza Independencia y Plaza Cagancha.
El viernes, día del Desfile de Escuelas de Samba, a las 10 se hará el corte de la circunvalación del lado de la Torre Ejecutiva. Desde las 15 habrá corte total de la circunvalación, con retiro de vehículos, y a las 16 se cortará nuevamente la avenida 18 de Julio, desde Plaza Independencia hasta Ejido. Al igual que el día anterior, los cruces por Yaguarón estarán habilitados hasta las 19:30, quedando luego habilitados únicamente por Barrios Amorín y Vázquez.
