Cortes y desvíos de tránsito en el Centro desde este miércoles por el desfile de Carnaval

Avenida 18 de Julio ya está vallada en zona de Plaza Cagancha. Foto: Subrayado. Zona de Plaza Cagancha ya está vallada por avenida 18 de Julio.

Desde la una de la tarde de este miércoles comenzará el armado del escenario para el desfile de Carnaval por la avenida 18 de Julio, entre Río Negro y Ejido. Por eso, habrá cortes y desvíos en el tránsito en ese lugar del Centro. Las autoridades recomiendan tomar caminos alternativos.

El Desfile Inaugural de Carnaval 2026 será este jueves. Y desde las diez de la mañana de ese día no se podrá estacionar en la circunvalación de la Plaza Independencia. En tanto, el corte de la circunvalación y retiro de los vehículos será desde las 16:00. También a esa hora quedará cortada la avenida 18 de Julio, desde Plaza Independencia hasta Ejido.

Durante el jueves, los cruces se podrán hacer por la calle Yaguarón hasta las 19:30. A partir de ese horario, solo se habilitarán los cruces por Ejido, Barrios Amorín y Vázquez, hasta la finalización del desfile, que comenzará a las 19:30 y se desarrollará entre Plaza Independencia y Plaza Cagancha.

El viernes, día del Desfile de Escuelas de Samba, a las 10 se hará el corte de la circunvalación del lado de la Torre Ejecutiva. Desde las 15 habrá corte total de la circunvalación, con retiro de vehículos, y a las 16 se cortará nuevamente la avenida 18 de Julio, desde Plaza Independencia hasta Ejido. Al igual que el día anterior, los cruces por Yaguarón estarán habilitados hasta las 19:30, quedando luego habilitados únicamente por Barrios Amorín y Vázquez.