Noruega se prepara para una eventual guerra y notifica a miles de propietarios que puede confiscar sus bienes

Las autoridades de defensa de Noruega informaron este lunes que varios miles de dueños de inmuebles, barcos y maquinaria del país recibirán una carta informándoles de que sus bienes podrían ser requisados (confiscados) en caso de que estalle una guerra .

“Estas requisiciones permitirán que las fuerzas armadas, en caso de guerra, tengan acceso a los recursos necesarios para la defensa del país", explicaron las autoridades militares en un comunicado.

Su objetivo es informar a estos propietarios de que sus bienes podrían ser utilizados, si fuera necesario y en caso de conflicto, por las fuerzas armadas.

En tiempos de paz, no tendrán ninguna consecuencia práctica.

“Noruega se encuentra en la situación de seguridad más grave desde la Segunda Guerra Mundial", indicó el jefe de la Organización Logística de las Fuerzas Armadas (FLO), el general de división Anders Jernberg.

"Nuestra sociedad debe estar lista para afrontar una crisis de seguridad y, en el peor de los casos, una guerra", añadió.

Noruega se presenta como los "ojos y oídos" de la OTAN en el norte. Comparte una frontera marítima y 198 kilómetros de frontera terrestre con Rusia.

Desde que Rusia invadió ucrania y comenzó la guerra, toda Europa está en vilo por una posible escalda del conflicto armado. A esto se suma la amenaza de Donald Trump de anexar Groenlandia a su territorio, lo que abriría un conflicto con Europa, que ya anunció que defenderá el derecho de Dinamarca sobre la isla del Ártico.

Groenlandia es un territorio autónomo de Dinamarca, rico en recursos naturales, y ubicado en una zona estratégica que, según Trump, es fundamental para la seguridad de Estados Unidos ante el avance de Rusia y China por esa zona.

