RECIBÍ EL NEWSLETTER
TENSIÓN EN EUROPA

Noruega se prepara para una eventual guerra y notifica a miles de propietarios que puede confiscar sus bienes

La notificación enviada a miles de propietarios llegó desde las Fuerzas Armadas de Noruega. Avisa que en caso de guerra confiscará inmuebles, barcos y maquinaria necesaria para defender el país.

Noruega-canciller-con-su-par-de-Dinamarca-AF

Las autoridades de defensa de Noruega informaron este lunes que varios miles de dueños de inmuebles, barcos y maquinaria del país recibirán una carta informándoles de que sus bienes podrían ser requisados (confiscados) en caso de que estalle una guerra.

“Estas requisiciones permitirán que las fuerzas armadas, en caso de guerra, tengan acceso a los recursos necesarios para la defensa del país", explicaron las autoridades militares en un comunicado.

En total, para 2026, se emitirán unas 13.500 requisiciones "preparatorias", dice el documento.

Foto: AFP.  Valentino Garavani.
Seguí leyendo

Murió a los 93 años Valentino, el diseñador italiano

Su objetivo es informar a estos propietarios de que sus bienes podrían ser utilizados, si fuera necesario y en caso de conflicto, por las fuerzas armadas.

En tiempos de paz, no tendrán ninguna consecuencia práctica.

“Noruega se encuentra en la situación de seguridad más grave desde la Segunda Guerra Mundial", indicó el jefe de la Organización Logística de las Fuerzas Armadas (FLO), el general de división Anders Jernberg.

"Nuestra sociedad debe estar lista para afrontar una crisis de seguridad y, en el peor de los casos, una guerra", añadió.

Noruega se presenta como los "ojos y oídos" de la OTAN en el norte. Comparte una frontera marítima y 198 kilómetros de frontera terrestre con Rusia.

Desde que Rusia invadió ucrania y comenzó la guerra, toda Europa está en vilo por una posible escalda del conflicto armado. A esto se suma la amenaza de Donald Trump de anexar Groenlandia a su territorio, lo que abriría un conflicto con Europa, que ya anunció que defenderá el derecho de Dinamarca sobre la isla del Ártico.

Groenlandia es un territorio autónomo de Dinamarca, rico en recursos naturales, y ubicado en una zona estratégica que, según Trump, es fundamental para la seguridad de Estados Unidos ante el avance de Rusia y China por esa zona.

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

Avión de Fuerza Aérea que trasladaba a niño picado por escorpión abortó el despegue por un ave en un motor
AEROPUERTO DE ARTIGAS

Avión de Fuerza Aérea que trasladaba a niño picado por escorpión abortó el despegue por un ave en un motor
BARRA DEL CHUY, ROCHA

"Mientras lo intentaban estrangular le dieron patadas en la cabeza"; mujer denuncia brutal golpiza a su hijo y un amigo
ahogamientos en rocha

Hallaron los tres cuerpos de la familia que se ahogó en el lago de la represa de India Muerta
sur de españa

Al menos 21 muertos y 25 heridos graves tras choque entre dos trenes en España
Las imágenes

Robaron un auto y la Policía los persiguió por aire y tierra hasta su detención: las imágenes

Te puede interesar

Beatriz Techera, testigo de la golpiza en Barra del Chuy. video
testimonio

Testigo intervino en la golpiza a dos jóvenes en Barra del Chuy: "Cuando cayó, el agresor le hizo la llave y lo dejó inmóvil"
Mientras lo intentaban estrangular le dieron patadas en la cabeza; mujer denuncia brutal golpiza a su hijo y un amigo
BARRA DEL CHUY, ROCHA

"Mientras lo intentaban estrangular le dieron patadas en la cabeza"; mujer denuncia brutal golpiza a su hijo y un amigo
Playa Malvín, Montevideo. Foto: FocoUy video
MONTEVIDEO

Intendencia alertará de enterococos en las playas de Montevideo con una nueva bandera

Dejá tu comentario