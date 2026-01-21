RECIBÍ EL NEWSLETTER
"Ni es congelación ni liquidación del acuerdo"

Canciller calificó de "tropezón" la decisión del Parlamento europeo de frenar y enviar a la justicia el acuerdo con el Mercosur

El canciller Lubetkin dijo que se comunicará con las autoridades de la Unión Europea para saber “cómo lo ven ellos”. “Nosotros tenemos que seguir adelante. Estos tropezones deben darnos más fuerzas”, agregó.

Lubetkin-nota-enero-21-Mercosur-UE

El canciller Mario Lubetkin se refirió a la decisión que tomó este miércoles el Parlamento de la Unión Europea de enviar al Tribunal de Justicia Europeo el texto del acuerdo comercial firmado con el Mercosur para que lo analice y se pronuncie sobre su legalidad, de acuerdo a las normas internas.

Lubetkin dijo que esto es “un tropezón” pero que no significa “ni la congelación ni liquidación del acuerdo”.

El canciller destacó que la votación en la Eurocámara fue por una mayoría de apenas 10 votos, y que eso revela las diferencias y resistencias conocidas dentro del bloque con el acuerdo firmado tras 25 años de negociación con el Mercosur.

“Hay diferentes movimientos de actores que estaban contra este acuerdo y perdieron cuando se dio el mandato a la Unión Europea de firmar”, apuntó.

También señaló que de acuerdo a los antecedentes, el Tribunal Judicial Europeo puede demorar “entre 18 y 24 meses” en analizar el acuerdo y fallar al respecto.

En este punto recordó que ya ocurrió lo mismo cuando la UE firmó acuerdos con Canadá y con Singapur, y que en ambos casos el Tribunal falló a favor de continuar adelante con estos tratados. “Tenemos la expectativa de que pase lo mismo aquí”, comentó.

Como próximo paso, Lubetkin dijo que consultará a las autoridades de la UE para saber “cómo lo ven ellos”.

“Nosotros tenemos que seguir adelante. Estos tropezones deben darnos más fuerzas para que Uruguay sea el primero en ratificar el acuerdo”, dijo el canciller.

“Vamos a tener que jugar más activamente para convencer a esos parlamentarios europeos que es válido. No podemos ser pasivos en eso”, finalizó.

