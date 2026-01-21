Investigan femicidio y suicidio de una pareja de ancianos en la zona rural de Maldonado

La Policía de Maldonado investiga la muerte de una pareja de ancianos cuyos cuerpos fueron encontrados en la mañana de este miércoles en su casa de la zona rural del departamento. Un amigo de las víctimas se presentó ante la Policía y contó que fue a buscarlos para llevarlos al médico, pero al ingresar a la vivienda se encontró con ambos sin vida.

El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, informó a Subrayado que la mujer tenía 90 años y el hombre 91, y que ambos presentaban disparos de arma de fuego en la cabeza. Según detalló, la mujer fue hallada en la cama, con un impacto en el cráneo, mientras que el hombre estaba a su lado, también con una herida de bala y el arma de fuego en una de sus manos.

“En base a los indicios recolectados, se trata de un femicidio y suicidio”, confirmó Trezza, quien calificó el caso como “un hecho lamentable”. El jerarca agregó que “los indicios hacen presumir que fue femicidio y suicidio. No había ningún elemento que hacía presumir que podríamos prever” lo ocurrido.

Seguí leyendo Persecución a camionetas con contrabando terminó con un choque en la ciudad de Rivera y fugas; hay un imputado

fotocorujo-ancianos-muertos-femicidio-suicidio-ruta-39-las-cañas-maldonado Foto: Martín Corujo, Maldonado. Casa donde fueron hallados los ancianos muertos en Maldonado.

De acuerdo a la información aportada por el amigo de la pareja, el hombre había manifestado en los últimos días que sufría fuertes dolores en la espalda. El testigo señaló que el sábado anterior había compartido el té con ambos y que el agresor se había quejado de forma reiterada por ese dolor.

Trezza indicó además que la pareja era de nacionalidad checa y que estaba radicada en Uruguay desde hace unos 20 años, al igual que sus allegados, que también son extranjeros. “Es un hecho lamentable que no podíamos prever ni prevenir que sucediera”, reiteró el jefe de Policía.

La casa está ubicada en el kilómetro 49 de la ruta 39, entre San Carlos y Aiguá, en el norte del departamento.