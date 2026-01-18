Desde el lunes habrá afectaciones de tránsito en Bulevar Artigas por poda de palmeras con picudo rojo

La Intendencia de Montevideo informó que habrá cortes de tránsito debido a la poda de palmeras afectadas por el picudo rojo . Los trabajos se realizarán entre el lunes y el sábado próximo, desde las cuatro de la madrugada y hasta las 14 horas.

La zona afectada comprende bulevar Artigas , desde Millán hacia el este. En total, se intervendrán 25 palmeras.

Las tareas estarán a cargo de la empresa Brimen, que utilizará motosierra para la tala y trozado de las palmeras. Según indicó la comuna, esta intervención se realizará por única vez y tiene como objetivo continuar atendiendo y controlando los efectos generados por el picudo rojo.

Durante los trabajos habrá una senda cortada y la medida se aplicará en ambas calzadas de Bulevar Artigas. Luego, entre las 7:00 y las 14:00 horas, se levantarán los restos de las palmeras.

La planificación de los trabajos podrá verse modificada debido a las alertas meteorológicas pronosticadas.