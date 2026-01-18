RECIBÍ EL NEWSLETTER
Desde el lunes habrá afectaciones de tránsito en Bulevar Artigas por poda de palmeras con picudo rojo

La IMM anunció afectaciones de tránsito durante toda la semana, desde la madrugada y hasta el mediodía de cada día. Mirá el detalle.

Palmeras afectadas por picudo rojo en Bulevar Artigas.

Foto: Subrayado. Palmeras en Bulevar Artigas.

La Intendencia de Montevideo informó que habrá cortes de tránsito debido a la poda de palmeras afectadas por el picudo rojo. Los trabajos se realizarán entre el lunes y el sábado próximo, desde las cuatro de la madrugada y hasta las 14 horas.

La zona afectada comprende bulevar Artigas, desde Millán hacia el este. En total, se intervendrán 25 palmeras.

Las tareas estarán a cargo de la empresa Brimen, que utilizará motosierra para la tala y trozado de las palmeras. Según indicó la comuna, esta intervención se realizará por única vez y tiene como objetivo continuar atendiendo y controlando los efectos generados por el picudo rojo.

Foto: FocoUy.
Advertencia amarilla de Inumet para localidades del norte por tormentas puntualmente fuertes

Durante los trabajos habrá una senda cortada y la medida se aplicará en ambas calzadas de Bulevar Artigas. Luego, entre las 7:00 y las 14:00 horas, se levantarán los restos de las palmeras.

La planificación de los trabajos podrá verse modificada debido a las alertas meteorológicas pronosticadas.

