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Cortejo fúnebre de Ruben Rada partió esta mañana desde Isla de Flores hacia el cementerio del Norte

El último adiós a Ruben Rada se realiza este viernes de mañana, desde los barrios Sur y Palermo hacia el cementerio del Norte. El cortejo fúnebre partió minutos antes de las 11, mirá el recorrido.

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Lobo Núñez momentos antes de iniciar el cortejo fúnebre de Ruben Rada desde Isla de Flores. Foto: Lorena Nachajón, Subrayado.

Lobo Núñez momentos antes de iniciar el cortejo fúnebre de Ruben Rada desde Isla de Flores. Foto: Lorena Nachajón, Subrayado.

El cortejo fúnebre de Ruben Rada partió esta mañana minutos antes de la hora 11, desde los barrios Sur y Palermo, cuna del candombe que supo llevar al mundo entero como su máximo embajador durante décadas.

La concentración fue en Isla de Flores y Santiago de Chile. Desde allí partió la caravana por Isla de Flores dos cuadras hasta Martínez Trueba, luego San Salvador hasta Minas, y por Minas hasta el Palacio Legislativo. El cotejo rodeará el Palacio Legislativo para tomar San Marín y luego Burgues hasta el cementerio del Norte, donde Rada recibirá sepultura.

Una cuerda de tambores acompañará el recorrido por Isla de Flores, y se espera que muchas personas se acerquen para dar el último adiós al músico, cantante y compositor que se transformó en uno de los máximos referentes de la cultura popular uruguaya.

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Inspectores de la Intendencia de Montevideo cortaron el tránsito en Isla de Flores y Santiago de Chile, y corrieron autos del lugar con guinches para despejar esa cuadra.

El jueves se realizó el velatorio en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, donde miles de personas se acercaron a despedirlo y saludar a la familia Rada.

El Negro Rada, como se lo conoce en Uruguay y el mundo, falleció el miércoles 26 de agosto a los 83 años tras estar internado un mes por una neumonía bilateral (infección en los dos pulmones).

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