Corte Electoral rechazó iniciativa popular en Paysandú que buscaba prohibir generación de hidrógeno verde

La Corte Electoral rechazó la iniciativa de un grupo de Paysandú para promover un decreto departamental que prohíba la generación de hidrógeno verde .

El grupo pretendió acogerse al derecho de iniciativa ante el órgano departamental al juntar firmas del 15% de los inscriptos y quedar habilitado a presentar un proyecto de decreto contra la producción de hidrógeno verde que generaría la empresa HIF Global.

Cuando se activa un procedimiento de esta naturaleza es la corte quien verifica las firmas. Pero en esta oportunidad, no llegó a la revisión porque los ministros consideraron que un asunto de carácter nacional -como la producción de energía- no puede resolverse a nivel departamental.

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El ministro José Korzeniak explicó que corresponde en este caso ir por la vía de juntar firmas equivalentes al 25% del padrón nacional para promover una proyecto de ley.

El proyecto contempla la generación de electricidad a partir de fuentes renovables y la transmisión de esta energía a la planta de combustibles. El objetivo es que el suministro de dióxido de carbono provendrá de las emisiones de la producción de bioetanol en Alur.