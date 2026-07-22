RECIBÍ EL NEWSLETTER
DECISIÓN DEL DIRECTORIO

Corte Electoral rechazó iniciativa popular en Paysandú que buscaba prohibir generación de hidrógeno verde

Para el Directorio, el grupo recurre al ámbito departamental para resolver un asunto que debe tratarse a nivel nacional.

planta-hidrogeno-verde-hif-global

La Corte Electoral rechazó la iniciativa de un grupo de Paysandú para promover un decreto departamental que prohíba la generación de hidrógeno verde.

El grupo pretendió acogerse al derecho de iniciativa ante el órgano departamental al juntar firmas del 15% de los inscriptos y quedar habilitado a presentar un proyecto de decreto contra la producción de hidrógeno verde que generaría la empresa HIF Global.

Cuando se activa un procedimiento de esta naturaleza es la corte quien verifica las firmas. Pero en esta oportunidad, no llegó a la revisión porque los ministros consideraron que un asunto de carácter nacional -como la producción de energía- no puede resolverse a nivel departamental.

pediatra alicia fernandez sobre el meningococo: lo que te evita la vacunacion es la muerte
Seguí leyendo

Pediatra Alicia Fernández sobre el meningococo: "Lo que te evita la vacunación es la muerte"

El ministro José Korzeniak explicó que corresponde en este caso ir por la vía de juntar firmas equivalentes al 25% del padrón nacional para promover una proyecto de ley.

El proyecto contempla la generación de electricidad a partir de fuentes renovables y la transmisión de esta energía a la planta de combustibles. El objetivo es que el suministro de dióxido de carbono provendrá de las emisiones de la producción de bioetanol en Alur.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Rambla portuaria

Cuádruple accidente en el Viaducto: involucrados ómnibus, moto, taxi y camioneta
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Frío, con lluvias y mucha humedad, así continúa la semana de acuerdo al pronóstico de Nubel Cisneros
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Vuelve el sol este miércoles, el viernes llegan las lluvias y el fin de semana habrá frío, anunció Nubel Cisneros
TENDRÁ ESCOLTA POLICIAL

Tatiana Marset sale de la cárcel y va a arresto domiciliario parcial en Bolivia; la Fiscalía que lleva el caso apelará
MONTEVIDEO

Incautaron 50 kilos de droga en allanamiento a una casa utilizada como lugar de acopio en Manga

Te puede interesar

Lustemberg confirmó nuevo caso de meningitis en un hombre de 33 años internado en el Hospital de Tacuarembó video
AMPLIACIÓN DE VACUNACIÓN

Lustemberg confirmó nuevo caso de meningitis en un hombre de 33 años internado en el Hospital de Tacuarembó
MSP amplía la vacunación contra el meningococo a niños de 9 y 10 años, y adolescentes de 13 a 15 años
AGENDA SE ABRE A PARTIR DEL 27

MSP amplía la vacunación contra el meningococo a niños de 9 y 10 años, y adolescentes de 13 a 15 años
Pediatra Alicia Fernández sobre el meningococo: Lo que te evita la vacunación es la muerte video
SÍNTOMAS A ESTAR ALERTA

Pediatra Alicia Fernández sobre el meningococo: "Lo que te evita la vacunación es la muerte"

Dejá tu comentario