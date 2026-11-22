El presidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco, respondió sobre las denuncias que hubo desde el PIT-CNT y Onajpu, respecto a la faltante de listas cuando comenzó la jornada de votación este domingo.

"Fueron algunas dificultades logísticas que estuvieron concentradas en una zona específica, fueron un poco más de 30 circuitos en un número que supera los cientos en Montevideo, y en alguna localidad del departamento de Canelones. Pero a horas muy tempranas fueron restituidas, repuestas, las hojas de votación que faltaban, de manera tal que el electorado pudo ejercer efectivamente el sufragio sin otro tipo de problema", indicó Wilfredo Penco.

Además, indicó que las personas que no pudieron votar cuando llegaron, "pudieron esperar a que se repusieran las hojas de votación o llevar las propias".

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"La Corte Electoral contribuye, colabora, llevando hojas de votación, pero la reposición está a cargo de los delegados de las propias agrupaciones", consideró.

Tanto el PIT-CNT como Onajpu indicaron que presentarán correspondientes denuncias y recursos ante la Corte Electoral.