Desde hoy, el Correo Uruguayo trasladará los medicamentos oncológicos al interior del país para los usuarios de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). La preparación de la medicación se realiza en el Instituto Nacional del Cáncer (INCA).
Correo Uruguayo y ASSE firmaron convenio para trasladar medicamentos oncológicos a pacientes del interior
La preparación de la medicación se realiza en el Instituto Nacional del Cáncer (INCA) y de ahí parte en camionetas a los centros de salud del interior, para luego ser distribuidos.
El presidente de ASSE, Álvaro Danza, destacó el convenio entre dos organismos públicos que permitirá la distribución de medicamentos oncológicos a las unidades ejecutoras y a los servicios asistenciales de la región oeste del país.
La medicación llegará a distintos hospitales como Florida, Colonia, Carmelo, Mercedes y Fray Bentos, entre otros, luego las farmacias prepararán los fármacos para entregarlos a los usuarios.
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El presidente del Correo, Gabriel Bonfrisco, indicó que el convenio forma parte de su plan estratégico y procura reafirmar al organismo como un operador logístico de medicamentos. Se busca poder llevar el producto en buenas condiciones y a costos accesibles a la ciudadanía.
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