RECIBÍ EL NEWSLETTER
CONVOCATORIA

AFE realiza un llamado laboral para contratar un abogado con un salario de más de 100.000 pesos

La carga horaria es de 40 horas semanales efectivas. La contratación será bajo la modalidad de contrato de función pública, con un período inicial de seis meses a prueba. El período para inscribirse vence el 7 de agosto.

tren-afe-estacion-ferrocarril

La Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) abrió un llamado laboral para contratar a un abogado que se desempeñe como técnico profesional en la asesoría jurídico notarial del organismo.

El cargo tendrá una remuneración nominal mensual de $100.780 y una carga horaria de 40 horas semanales efectivas. El trabajo se desarrollará en Montevideo, aunque la persona seleccionada deberá tener disponibilidad para trasladarse a distintos puntos del país.

La contratación será bajo la modalidad de contrato de función pública, con un período inicial de seis meses a prueba.

correo uruguayo y asse firmaron convenio para trasladar medicamentos oncologicos a pacientes del interior
Seguí leyendo

Correo Uruguayo y ASSE firmaron convenio para trasladar medicamentos oncológicos a pacientes del interior

Los requisitos para los interesados son:

Contar con título de abogado o doctor en Derecho y Ciencias Sociales.

Estar habilitado ante la Suprema Corte de Justicia y acreditar al menos tres años de ejercicio profesional. Ser ciudadano natural o legal con un mínimo de tres años de ejercicio. Estar inscripto en el Registro Cívico Nacional. Tener menos de 50 años al cierre del llamado, entre otras condiciones y documentos a presentar.

El proceso de selección incluirá una evaluación de méritos y una prueba escrita de múltiple opción. Además de una evaluación psicotécnica y una entrevista personal.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 7 de agosto de 2026 y deberán realizarse exclusivamente por vía digital toda la información en la web www.afe.com.uy. En caso de que se presenten más de 30 personas, se realizará un sorteo ante escribano público para seleccionar a 25 postulantes, que serán quienes continúen en las etapas de prueba y entrevista.

Temas de la nota

Lo más visto

video
BARRIO LOS BULEVARES

"Para la familia era todo", dijo Gissel, la pareja del hombre víctima colateral de un doble homicidio el sábado
PODER EJECUTIVO DEFINE LÍNEAS DE ACCIÓN

Diálogo Social: gobierno prevé nueva causal de jubilación anticipada y transformaciones en pilar de ahorro individual
En Instrucciones y Belloni

Tres delincuentes con pistolas y escopetas rapiñaron una estación de servicio y robaron 70.000 pesos
MONTEVIDEO

Homicidio en el Cerrito: la víctima iba en moto como acompañante cuando fue atacada a tiros
Sociedad

Puerto de Montevideo con saturación de autos eléctricos; desde el Centro de Navegación piden "otros espacios"

Te puede interesar

Los acuerdos son para respetarse, cuestionó Marcelo Abdala tras reunión con el ministro Gabriel Oddone por las AFAP video
REUNIÓN MEF con PIT-CNT

"Los acuerdos son para respetarse", cuestionó Marcelo Abdala tras reunión con el ministro Gabriel Oddone por las AFAP
Economía y la OPP anuncian que las AFAP quedarán como administradoras de cuentas previsionales
COMUNICADOS EN ESPAÑOL E INGLÉS

Economía y la OPP anuncian que las AFAP quedarán como administradoras de cuentas previsionales
Orsi recibió a dirigentes del Sunca por falta de avances en la negociación colectiva en la construcción video
EN TORRE

Orsi recibió a dirigentes del Sunca por falta de avances en la negociación colectiva en la construcción

Dejá tu comentario