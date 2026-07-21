AFE realiza un llamado laboral para contratar un abogado con un salario de más de 100.000 pesos

La Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) abrió un llamado laboral para contratar a un abogado que se desempeñe como técnico profesional en la asesoría jurídico notarial del organismo.

El cargo tendrá una remuneración nominal mensual de $100.780 y una carga horaria de 40 horas semanales efectivas. El trabajo se desarrollará en Montevideo, aunque la persona seleccionada deberá tener disponibilidad para trasladarse a distintos puntos del país.

La contratación será bajo la modalidad de contrato de función pública, con un período inicial de seis meses a prueba.

Los requisitos para los interesados son:

Contar con título de abogado o doctor en Derecho y Ciencias Sociales.

Estar habilitado ante la Suprema Corte de Justicia y acreditar al menos tres años de ejercicio profesional. Ser ciudadano natural o legal con un mínimo de tres años de ejercicio. Estar inscripto en el Registro Cívico Nacional. Tener menos de 50 años al cierre del llamado, entre otras condiciones y documentos a presentar.

El proceso de selección incluirá una evaluación de méritos y una prueba escrita de múltiple opción. Además de una evaluación psicotécnica y una entrevista personal.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 7 de agosto de 2026 y deberán realizarse exclusivamente por vía digital toda la información en la web www.afe.com.uy. En caso de que se presenten más de 30 personas, se realizará un sorteo ante escribano público para seleccionar a 25 postulantes, que serán quienes continúen en las etapas de prueba y entrevista.