RECIBÍ EL NEWSLETTER
REPERCUSIONES INTERNACIONALES

Corea del Norte denuncia captura de Maduro por EEUU como una "grave violación de la soberanía"

"El incidente es otro ejemplo que confirma una vez más la naturaleza deshonesta y brutal de Estados Unidos", dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano.

AFP

AFP

Corea del Norte denunció este domingo la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de su acérrimo enemigo Estados Unidos como una "grave violación de la soberanía", informó la prensa estatal.

El Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano "denuncia enérgicamente el acto hegemónico cometido por Estados Unidos en Venezuela como la más grave violación de la soberanía", afirmó un portavoz de esa cartera en un comunicado difundido por la agencia oficial KCNA.

"El incidente es otro ejemplo que confirma una vez más la naturaleza deshonesta y brutal de Estados Unidos", añadió.

OEA en X
Seguí leyendo

OEA anuncia un Consejo Permanente extraordinario sobre Venezuela para este martes

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

video
Sociedad

Se llama Nehitan, pesó 3,8 kilos, nació en el Pereira Rossell y es el primer bebé en nacer en 2026
Estados Unidos en Venezuela

Cronología de la operación que llevó a la captura de Nicolás Maduro y primeras repercusiones
Internacionales

Frente Amplio, Pit Cnt y organizaciones sociales convocaron manifestación en "contra de la invasión a Venezuela"
REPERCUSIONES INTERNACIONALES

China insta a EEUU a "liberar inmediatamente" a Nicolás Maduro
playas

Guardavidas de Canelones fue agredido a golpes en Guazuvirá por un bañista

Te puede interesar

Homicidio en investigación: encontraron cuerpo con disparo en la cabeza en cañada del Parque Cauceglia
A ORILLAS DEL PANTANOSO

Homicidio en investigación: encontraron cuerpo con disparo en la cabeza en cañada del Parque Cauceglia
Mataron de varios disparos a un hombre en el barrio Maldonado Nuevo; Policía investiga
Libertad entre Bambú y Juan Correa

Mataron de varios disparos a un hombre en el barrio Maldonado Nuevo; Policía investiga
Orsi tras reunión del gabinete por situación Venezuela: Uruguay mantiene una posición histórica de no intervención y destacó defensa del derecho internacional video
CONFERENCIA DE PRENSA

Orsi tras reunión del gabinete por situación Venezuela: "Uruguay mantiene una posición histórica" de no intervención y destacó defensa del derecho internacional

Dejá tu comentario