Corea del Norte denuncia captura de Maduro por EEUU como una "grave violación de la soberanía"

Corea del Norte denunció este domingo la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de su acérrimo enemigo Estados Unidos como una "grave violación de la soberanía", informó la prensa estatal.
"El incidente es otro ejemplo que confirma una vez más la naturaleza deshonesta y brutal de Estados Unidos", dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano.
El Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano "denuncia enérgicamente el acto hegemónico cometido por Estados Unidos en Venezuela como la más grave violación de la soberanía", afirmó un portavoz de esa cartera en un comunicado difundido por la agencia oficial KCNA.
"El incidente es otro ejemplo que confirma una vez más la naturaleza deshonesta y brutal de Estados Unidos", añadió.
