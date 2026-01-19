Cordón: sin mediar palabra, apuñaló a dos personas en situación de calle; quedó registrado en cámaras y fue detenido

Un joven de 28 años apuñaló a dos hombres en situación de calle en la mañana de este lunes en el barrio Cordón.
El atacante tiene 28 años y dos antecedentes policiales. Está a disposición de Fiscalía. Una de las víctimas está grave.
La Policía detuvo al agresor, que quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona.
Una de las víctimas se encuentra grave y la otra fuera de peligro.
De acuerdo a la información policial a la que accedió Subrayado, el joven caminaba por el barrio Cordón, y apuñaló primero a uno de los hombres y a unas cuadras al otro, sin mediar palabra.
El detenido tiene dos antecedentes penales y está a disposición de Fiscalía.
