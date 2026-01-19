Cordón: sin mediar palabra, apuñaló a dos personas en situación de calle; quedó registrado en cámaras y fue detenido

Un joven de 28 años apuñaló a dos hombres en situación de calle en la mañana de este lunes en el barrio Cordón .

La Policía detuvo al agresor, que quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona.

Una de las víctimas se encuentra grave y la otra fuera de peligro.

De acuerdo a la información policial a la que accedió Subrayado, el joven caminaba por el barrio Cordón, y apuñaló primero a uno de los hombres y a unas cuadras al otro, sin mediar palabra.

El detenido tiene dos antecedentes penales y está a disposición de Fiscalía.