RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Cordón: sin mediar palabra, apuñaló a dos personas en situación de calle; quedó registrado en cámaras y fue detenido

El atacante tiene 28 años y dos antecedentes policiales. Está a disposición de Fiscalía. Una de las víctimas está grave.

apuñalador-barrio-cordon

La Policía detuvo al agresor, que quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona.

Una de las víctimas se encuentra grave y la otra fuera de peligro.

incendio en las acacias dejo a dos familias con perdidas totales, entre ellas un bebe prematuro y su madre
Seguí leyendo

Incendio en Las Acacias dejó a dos familias con pérdidas totales, entre ellas un bebé prematuro y su madre

De acuerdo a la información policial a la que accedió Subrayado, el joven caminaba por el barrio Cordón, y apuñaló primero a uno de los hombres y a unas cuadras al otro, sin mediar palabra.

El detenido tiene dos antecedentes penales y está a disposición de Fiscalía.

Temas de la nota

Lo más visto

Noruega se prepara para una eventual guerra y notifica a miles de propietarios que puede confiscar sus bienes
TENSIÓN EN EUROPA

Noruega se prepara para una eventual guerra y notifica a miles de propietarios que puede confiscar sus bienes
CIUDAD DE FLORIDA

Florida: hallan muerta en su casa a la mujer que mató a tiros al perro de su sobrino
BARRA DEL CHUY, ROCHA

"Mientras lo intentaban estrangular le dieron patadas en la cabeza"; mujer denuncia brutal golpiza a su hijo y un amigo
AEROPUERTO DE ARTIGAS

Avión de Fuerza Aérea que trasladaba a niño picado por escorpión abortó el despegue por un ave en un motor
Las imágenes

Robaron un auto y la Policía los persiguió por aire y tierra hasta su detención: las imágenes

Te puede interesar

Imputado por lesiones graves conductor que alcoholizado chocó a seis personas en una parada; investigan si corría picadas video
TOLEDO, CANELONES

Imputado por lesiones graves conductor que alcoholizado chocó a seis personas en una parada; investigan si corría picadas
Cuando me volteé por el sonido de la rueda, ya lo tenía en frente, dijo una de las víctimas del siniestro de Toledo video
CANELONES

"Cuando me volteé por el sonido de la rueda, ya lo tenía en frente", dijo una de las víctimas del siniestro de Toledo
Cordón: sin mediar palabra, apuñaló a dos personas en situación de calle; quedó registrado en cámaras y fue detenido video
MONTEVIDEO

Cordón: sin mediar palabra, apuñaló a dos personas en situación de calle; quedó registrado en cámaras y fue detenido

Dejá tu comentario