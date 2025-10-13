RECIBÍ EL NEWSLETTER
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY

Ciberdelincuentes atacaron al BHU: Crypto24 liberó datos de usuarios de la institución y exigían pagos

La abogada especialista en tecnologías, Agustina Pérez Comenale, dijo a Subrayado que es un grupo nuevo y opera bastante similar a otro anterior que hacía operaciones con ransomware y que tuvo un ataque grande en Uruguay.

ataque-crypto-24-bhu

La abogada especialista en tecnologías, Agustina Pérez Comenale, dijo a Subrayado que hubo una doble extorsión ya que no solo existió la liberación de información sino que también exigían un pago.

"En muchas ocasiones el consejo de técnicos en ciberseguridad es no pagar estas solicitudes porque si se pagan se pueden seguir incrementando, pero de todas formas acá hay que sopesar estas vulneraciones que pueden afectar a las víctimas (...) claramente se optó por no hacerlo y por eso se empezó a liberar esta información. Creo que sería oportuno empezar a aplicar buenas prácticas como el tema de empezar a informar a estos usuarios afectados".

cordon: investigan intento de rapina durante el cual el delincuente abuso de la victima, registro camara de seguridad
Seguí leyendo

Cordón: investigan intento de rapiña durante el cual el delincuente abusó de la víctima, registró cámara de seguridad

Comenale indicó que en caso de conocer quiénes fueron los damnificados, deberían ser notificados. "Hasta el momento no hemos escuchado ninguna declaración adicional a la primera que sí escuchamos del Banco Hipotecario".

La experta explicó que Crypto24 aparentemente es un grupo nuevo y opera bastante similar a otro anterior que hacía operaciones con ransomware y que tuvo un ataque grande en Uruguay.

"Operan a través de esta medida de la instalación de software maliciosos. Acá claramente hay un daño informático porque se entró y se modificó estos archivos, se los encriptaron (...) hay un acceso ilícito porque obviamente no hubo ninguna autorización y justa causa para poder acceder".

Y añadió: "Hay tres delitos contemplados en esta nueva regulación que se estarían ejecutando en este momento".

Temas de la nota

Lo más visto

video
ROCHA

Motociclista volvía de festejar su cumpleaños y chocó una rotonda; su cuerpo fue hallado horas después en una cuneta
ARGENTINA

Encontraron la billetera del remisero desaparecido entre las pertenencias de Pablo Laurta, en Gualeguaychú
montevideo

Policía busca a un taxista desaparecido desde el sábado; su vehículo fue encontrado incendiado
URUGUAYO DETENIDO EN GUALEGUAYCHÚ

"Conductas celosas y persecutorias": el perfil de Pablo Laurta, el uruguayo autor del doble femicidio en Córdoba
dos países sacudidos

El uruguayo detenido en Argentina por dos femicidios y el secuestro de su hijo: lo que se sabe de Pablo Laurta

Te puede interesar

Autoridades de Entre Ríos sobre búsqueda del remisero: Lautra paró a poner combustible y ya no estaba Martín
ARGENTINA

Autoridades de Entre Ríos sobre búsqueda del remisero: Lautra paró a poner combustible y "ya no estaba Martín"
Habló el juez que en 2024 negó restitución a Uruguay del hijo de Laurta: No había sido ilícito video
CÓRDOBA

Habló el juez que en 2024 negó restitución a Uruguay del hijo de Laurta: "No había sido ilícito"
Encontraron la billetera del remisero desaparecido entre las pertenencias de Pablo Laurta, en Gualeguaychú
ARGENTINA

Encontraron la billetera del remisero desaparecido entre las pertenencias de Pablo Laurta, en Gualeguaychú

Dejá tu comentario