Ciberdelincuentes atacaron al BHU: Crypto24 liberó datos de usuarios de la institución y exigían pagos

Ciberdelincuentes atacaron al Banco Hipotecario del Uruguay ( BHU ); el grupo Crypto24 liberó datos de usuarios de la institución bancaria.

La abogada especialista en tecnologías, Agustina Pérez Comenale, dijo a Subrayado que hubo una doble extorsión ya que no solo existió la liberación de información sino que también exigían un pago.

"En muchas ocasiones el consejo de técnicos en ciberseguridad es no pagar estas solicitudes porque si se pagan se pueden seguir incrementando, pero de todas formas acá hay que sopesar estas vulneraciones que pueden afectar a las víctimas (...) claramente se optó por no hacerlo y por eso se empezó a liberar esta información. Creo que sería oportuno empezar a aplicar buenas prácticas como el tema de empezar a informar a estos usuarios afectados".

Seguí leyendo Cordón: investigan intento de rapiña durante el cual el delincuente abusó de la víctima, registró cámara de seguridad

Comenale indicó que en caso de conocer quiénes fueron los damnificados, deberían ser notificados. "Hasta el momento no hemos escuchado ninguna declaración adicional a la primera que sí escuchamos del Banco Hipotecario".

La experta explicó que Crypto24 aparentemente es un grupo nuevo y opera bastante similar a otro anterior que hacía operaciones con ransomware y que tuvo un ataque grande en Uruguay.

"Operan a través de esta medida de la instalación de software maliciosos. Acá claramente hay un daño informático porque se entró y se modificó estos archivos, se los encriptaron (...) hay un acceso ilícito porque obviamente no hubo ninguna autorización y justa causa para poder acceder".

Y añadió: "Hay tres delitos contemplados en esta nueva regulación que se estarían ejecutando en este momento".