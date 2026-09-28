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CANELONES

Copó una vivienda, se llevó una camioneta y volcó: fue condenado a siete años de cárcel

Las víctimas de la rapiña fueron atadas de pies y manos por el delincuente, pero lograron liberarse y llamaron a la Policía.

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Un hombre de 36 años cometió un copamiento en una casa en la noche del sábado y se llevó una camioneta con la que volcó en la ruta Interbalnearia en Canelones.

Sobre las 21:40, efectivos del PADO concurrieron a la vivienda donde había ocurrido el copamiento. Allí, las víctimas contaron que el delincuente llegó armado, los amenazó, les robó una cámara de fotos, documentación y la camioneta, y antes de retirarse los ató de pies y manos. Tras lograr liberarse, llamaron a la Policía.

Tras comenzar la búsqueda del delincuente, encontraron la camioneta robada volcada en los accesos a Santa Lucía del Este, sobre ruta Interbalnearia. Adentro, el revólver calibre 22 del delincuente.

La camioneta que atropelló al adolescente que iba en bicicleta. Foto: Willan Dialutto, Subrayado.
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Finalmente, este fue detenido luego de concurrir a un supermercado para solicitar asistencia por el siniestro. Confesó la rapiña y contó que había sufrido el siniestro porque no sabía conducir el vehículo hurtado.

Luego de ser asistido por médicos, quedó a disposición de Fiscalía y lo condenaron por rapiña especialmente agravada, en concurrencia fuera de la reiteración real con porte de arma en espacios públicos y por reincidente. Debe cumplir siete años de cárcel.

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