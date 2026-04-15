RECIBÍ EL NEWSLETTER
Jardines del hipódromo

Un policía arrestó a dos adolescentes de 14 años que lo quisieron rapiñar mientras iba en moto

El policía de 24 años dijo que iba en su moto cuando los menores lo persiguieron, le mostraron un arma de fuego y le gritaron que detenga la marcha.

Foto: Subrayado, archivo.

Foto: Subrayado, archivo.

Un policía de 24 años fue víctima de un intento de rapiña a las siete de la tarde de este martes en el barrio Jardines del Hipódromo. Fue amenazado con un arma de fuego pero redujo y detuvo a los autores: dos adolescentes de 14 años.

El funcionario iba en su moto particular cuando los menores lo comenzaron a seguir desde otra moto. Según su relato, le mostraron un arma de fuego y le gritaron que se detenga, en José Shaw y Avenida José Belloni.

La Jefatura de Policía de Montevideo informó que el policía se identificó como tal y sacó su arma de reglamento. Enseguida detuvo a ambos y pidió apoyo.

Foto: Policlínica Giraldez en Facebook.
Seguí leyendo

Delincuentes chocaron de atrás a una médica cuando llegaba a la policlínica, la encañonaron y la rapiñaron

A los adolescentes les fue incautada una pistola y fueron enviados a una dependencia del Inisa. Deberán comparecer ante la Fiscalía este miércoles.

Temas de la nota

Lo más visto

video
AVISO OFICIAL

Aviso a la población por ciclón extratropical con lluvias abundantes, tormentas y vientos fuertes
SUBIÓ EL VIDEO DEL CASO A REDES

"En todo momento vi una postura agresiva de parte del conductor del auto", contó un testigo del crimen del delivery
MAL TIEMPO

Rige una advertencia amarilla de Meteorológica por lluvias abundantes en el litoral oeste
MINISTERIO DE TRANSPORTE

MTOP aplicará fiscalización de velocidad promedio en rutas: director de Vialidad explicó cómo funciona
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Nubel Cisneros anuncia la llegada de lluvias y tormentas fuertes, que persisten hasta el jueves inclusive

Te puede interesar

Hermanas de Moisés Martínez se reunieron con el presidente Orsi: Él se solidariza y está siguiendo el caso de cerca video
en torre ejecutiva

Hermanas de Moisés Martínez se reunieron con el presidente Orsi: "Él se solidariza y está siguiendo el caso de cerca"
Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Audiencia de imputación el 15 de abril de 2026. video
la investigación sigue

Imputan con prisión al hombre que estaba detenido por el homicidio de Juan Carlos, el repartidor de 62 años
Foto: Subrayado. Libia Solorzano, abogada. video
Proceso judicial

"Se está trabajando de la forma más justa y correcta, llamo a la calma", dice abogada de familia del delivery

Dejá tu comentario