Un copamiento ocurrió en un establecimiento rural del departamento de Salto, ubicado en Apaulasa y Nicolás Solari. La víctima fue un hombre de 42 años, quien fue sorprendido por dos hombres y una mujer que lo ataron para robarle.
Copamiento en establecimiento rural de Salto: tres delincuentes ataron a un hombre para robarle
Los delincuentes, dos hombres y una mujer, sorprendieron a la víctima y la ataron mientras le robaban varios objetos de valor.
Ocurrió este jueves, alrededor de las 17:40. Los copadores se llevaron un aire acondicionado portátil, prendas de vestir, dos cuchillos, dos focos, una maquina para cortar cabello, un celular, una billetera con documentación personal y una moto.
Cuando la Policía tomó conocimiento de la situación, trasladó al hombre a un centro asistencial. Los médicos le diagnosticaron lesiones alrededor de ambos antebrazos, producto de las ataduras.
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La Policía y la Fiscalía locales investigan el caso para dar con los delincuentes y recuperar lo robado.
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