Convocan movilización por caso Moisés: "No mató a su padre, mató al abusador sexual, al violento, al torturador"

Organizaciones sociales convocan a una movilización este miércoles en apoyo a Moisés, un joven de 28 años acusado de matar a su padre tras años de abusos sexuales y otras formas de violencia contra él y su familia.

Andrea Tuana , activista feminista, recordó el caso de Moisés: "Mató a su padre a raíz de una historia muy larga de abusos, de torturas, violencia sexual hacia sus hijas, hacia él mismo también. Castigos muy intensos. Cuando el padre después de años resuelve volver a vivir a Paysandú, donde está la mamá de Moisés, la mamá muy angustiada le cuenta detalles de ciertas formas de violencia que él no sabía porque era más chico. Va a hablar con sus hermanas, sus hermanas le confirman los abusos sexuales. Él sabía de una de ellas pero no de otra. Y va a confrontar al padre a decirle que no se vaya a Paysandú".

En el momento de la confrontación, le dijo que "le va a contar a todos los vecinos todo lo que hizo. El padre saca un arma y forcejean. Moisés le saca el arma y lo mata de un montón de tiros. Que eso es de lo que se agarra la Fiscalía para decir que fue parricidio", añadió Tuana.

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Para las organizaciones sociales y para la familia de Moisés, el joven no debe ser condenado por parricidio, que implica una pena de 18 años de cárcel, como solicitó Fiscalía. "No mató a su padre, mató al abusador sexual, al violento, al torturador", afirmó la activista.

Reclaman la aplicación del artículo 36 del Código Penal para eximirlo de pena. "Dice que se puede eximir de pena a aquella persona que por haber sufrido una intensa conmoción durante muchos años de violencia crónica, termina ejerciendo esta violencia y termina matando", dijo Tuana.

Este miércoles se dicta la sentencia. Las organizaciones convocan a una concentración afuera del juzgado de la calle Juan Carlos Gómez 1236.

"El Estado no pudo proteger a Moisés en su momento, cuando era niño, adolescente, a su familia, y ahora lo quiere condenar", reflexionó Tuana.