PIT-CNT resolvió hacer paro parcial con movilización el miércoles 10 de junio

La Mesa Representativa del PIT-CNT resolvió realizar una movilización general el próximo miércoles 10 de junio con un paro parcial entre las 09:00 y las 13:00 horas.

La medida contará con la participación de delegaciones departamentales y tendrá una movilización en Montevideo. Además, la Mesa Representativa encomendó al Secretariado Ejecutivo adoptar las medidas necesarias para garantizar el desarrollo de la jornada.

Según informó, la intención es concretar junto a la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur una movilización de carácter regional.

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El PIT-CNT definió además una plataforma de reclamos vinculada a los objetivos estratégicos de su plan de acción y a los planteos presentados el pasado 1º de mayo.

Entre los puntos incluidos están una Estrategia Nacional de Desarrollo, mejoras salariales, defensa de la educación, una Rendición de Cuentas “de cara a las necesidades del pueblo”, un impuesto del 1% al 1% más rico, la reducción de la jornada laboral, medidas contra la precarización del trabajo y la instrumentación de avances del diálogo social en seguridad social.