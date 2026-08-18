Convenio colectivo entre TCP y el sindicato; los tres puntos que dificultan lograr avances en la negociación

Luego de varios meses de idas y vueltas, continúa la negociación del convenio colectivo entre Terminal Cuenca del Plata (TCP) y los trabajadores de la empresa.

Actualmente, se continúa avanzando para intentar alcanzar acuerdos entre las partes. Sin embargo, existen puntos del convenio que hoy generan desacuerdo.

Por un lado, la cantidad de jornales asegurados que se pide a la empresa. Desde los trabajadores, se está exigiendo que se asegure un total de 24 jornales mensuales. Un segundo punto, tiene que ver con el aumento salarial pedido por el sindicato, que en promedio representa un 10% de ajuste. Por otro lado, se plantea la reducción de la jornada laboral de 8 a 6 horas diarias.

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Al momento, las partes siguen negociando para intentar alcanzar un acuerdo antes de que finalice esta semana. Si al día viernes no existe gran parte del convenio aceptado, los trabajadores comenzarán a tomar medidas, según se dispuso en la última asamblea del sindicato de TCP.

El conflicto derivó en paros y afectaciones en el funcionamiento de TCP, la principal empresa que opera en el Puerto de Montevideo.

En el año 2025, según datos divulgados por la Unión de Exportadores, hubo 35 días con interrupciones en la operativa portuaria, y en lo que va del 2026, es decir, de enero a agosto, ya fueron 33 los días con afectación total o parcial en el funcionamiento de la empresa.