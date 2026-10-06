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PANORAMA ECONÓMICO

Banco Mundial estima crecimiento de 1,2% para Uruguay en 2026 y proyecta 1,8% para 2027 y de 2% para 2028

El crecimiento estimado para el país es menor al previsto para América Latina y el Caribe de 2,2%, de acuerdo a la actualización de los datos del panorama económico publicado este martes por el organismo.

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El Banco Mundial estima un crecimiento de 1,2% para Uruguay en 2026 y proyecta una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de 1,8% para 2027 y de 2,0% para 2028.

El crecimiento estimado para el país es menor al previsto para América Latina y el Caribe de 2,2%, de acuerdo a la actualización de los datos del panorama económico publicado este martes por el organismo.

"El crecimiento en América Latina y el Caribe sigue siendo modesto", indicó el BM en el informe. El crecimiento de 2,2% en 2026, en línea con el 2,4% del año pasado, es "una señal de resiliencia para absorber los choques externos", agrega el reporte que analiza las perspectivas de crecimiento para la región y aborda algunos desafíos como impulsar la inversión, la productividad y la creación de empleo.

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"Los exportadores de materias primas se han beneficiado de los precios aún altos y las exportaciones de manufacturas se han mantenido a pesar de la volatilidad de las políticas comerciales, mientras que las economías importadoras de alimentos y energía, particularmente en el Caribe, enfrentan mayores costos de importación y una menor demanda turística", asegura el BM.

El organismo indica que "en toda la región, la elevada incertidumbre mundial, el restringido espacio fiscal y los altos costos reales del endeudamiento pesan sobre la demanda privada. Los riesgos siguen sesgados a la baja", y advierte que "la volatilidad de los precios de la energía podría detener la desinflación y mantener cautelosos a los bancos centrales, mientras que El Niño podría interrumpir la producción y hacer subir los precios de los alimentos y la energía".

"El crecimiento moderado refleja el equilibrio de políticas actual, no el potencial de la región. Los países de la región con mejor desempeño, ya sea por una trayectoria de larga data o por reformas recientes, muestran que es posible lograr un mayor crecimiento incluso sin un auge de las materias primas", agrega.

El BM estima un crecimiento de Argentina y Brasil de 2,1%. Pero, por encima del 2,2% para América Latina y el Caribe, el crecimiento es de 4,7% para Paraguay y República Dominicana, 4,5% El Salvador, 4,2% Panamá, 3,9% Surinam, 3,7% Guatemala, 3,6% Nicaragua, 3,4% Honduras, 3,3% Costa Rica y Granada, 3,2% Perú, 3% Bahamas y Dominicana, 2,8% Ecuador, 2,6% San Vicente y las Granadinas, 2,4% Belice y 2,3%. En tanto, para Guyana se estima una expansión de 23,7%.

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