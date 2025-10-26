RECIBÍ EL NEWSLETTER

Contundente victoria del partido de Javier Milei en las legislativas de Argentina, con más del 40% de los votos

Con este resultado provisorio, el oficialismo amplía su bancada y se acerca al tercio que necesita en ambas cámaras para blindar sus vetos, pero deberá forjar alianzas con otras fuerzas para avanzar en reformas estructurales.

Milei en su votación. Foto: Foco UY

Milei llegando a la sede de Libertad Avanza. Foto: AFP

El partido del presidente Javier Milei obtuvo un contundente triunfo este domingo en las elecciones legislativas en Argentina con más del 40% de los votos, según datos oficiales del Ministerio del Interior.

El resultado trae alivio al gobierno que llevó a Milei a pedir un rescate financiero al presidente estadounidense, Donald Trump, quien había condicionado su apoyo al resultado electoral.

De acuerdo a los resultados parciales, La Libertad Avanza triunfó sobre el peronismo (centroizquierda), que obtuvo 31,64% a nivel nacional, con más del 90% de los votos escrutado. En tercer lugar quedó Provincias Unidas, un bloque que busca romper con la polarización y recaudó 7,1% de los votos.

Foto: AFP. Elecciones legislativas en Argentina.
Con este resultado provisorio, el oficialismo amplía su bancada y se acerca al tercio que necesita en ambas cámaras para blindar sus vetos, pero deberá forjar alianzas con otras fuerzas para avanzar en reformas estructurales.

La votación, que tuvo carácter plebiscitario para el presidente "liberal libertario" tras casi dos años de gobierno, renueva la mitad de la cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Votó casi el 68% del electorado, en la primera elección con la papeleta única. Las autoridades destacaron que a las 21:20 estaba el 90,88% de las mesas escrutadas.

Los primeros datos los anunció el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

En la Ciudad de Buenos Aires el resultado sigue siendo "favorable para Fuerza Patria", que creció en votos, sostuvo Mariano Recalde, candidato a senador. "Sumamos una diputada más a nuestro bloque", afirmó.

FUENTE: Con información de AFP

