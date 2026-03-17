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organización mundial de la salud

Argentina formalizó su salida de la OMS, siguiendo la decisión de Estados Unidos

Al igual que EEUU, el gobierno argentino criticó la gestión de la OMS durante la pandemia de covid.

Foto: AFP. Donald Trump y Javier Milei.

Foto: AFP. Donald Trump y Javier Milei.

El gobierno argentino formalizó este martes la salida del país de la Organización Mundial de la Salud (OMS), anunciada un año atrás, informó el canciller, Pablo Quirno.

La decisión sigue los pasos del presidente estadounidense, Donald Trump, principal aliado del mandatario argentino Javier Milei.

Al igual que la Casa Blanca cuando anunció su salida de la organización, el gobierno argentino criticó la gestión de la OMS durante la pandemia de covid. Argentina afirmó el año pasado que "las recetas de la OMS no funcionan, porque no están basadas en ciencia sino en intereses políticos".

AFP
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Argentina "continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales, resguardando plenamente su soberanía y su capacidad de decisión en materia de políticas sanitarias", sostuvo Quirno este martes en X.

El gobierno de Milei anunció la decisión hace un año y concretó el trámite en los plazos previstos por los tratados internacionales, precisó la cancillería.

FUENTE: AFP.

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