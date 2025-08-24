RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Controles en el tránsito por la Noche de la Nostalgia desde las 19:00 horas: los detalles

Además del operativo, desde la IMM estarán enfocados en las denuncias que se reciban por parte de la ciudadanía.

controles-transito-montevideo

La directora de Tránsito de Montevideo, Betania Fajardo, explicó que el operativo se aborda con unos 80 funcionarios municipales.

"Nos acompaña la Jefatura de Policía de Montevideo. Es un despliegue que tiene como fundamento más importante la prevención", afirmó la directora.

"Hay una tendencia a la dispersión geográfica de las fiestas, con un fiestas que no son tan grandes a nivel de aforo, pero que sí se encuentran más dispersas en locales más chicos. En ese sentido, la necesidad operativa a lo que tiene que ver con tránsito, va a ir enfocada a eso", señaló.

Además, estarán enfocados en las denuncias que se reciban por parte de la ciudadanía.

"Es una herramienta muy importante para la gestión. Trabajamos con las cámaras del centro de gestión de movilidad, para el monitoreo, y a su vez con la recepción a través del call center, en la línea 1950 4000 opción 1", indicó.

Fajardo dio a conocer qué tipos de controles se realizará y recordó que la multa a espirometría positiva es de un valor 15 UR y la retención de la libreta de conducir.

"Vamos a realizar test de espirometría y THC, en la medida que sea necesario", detalló. También controlarán la documentación.

El Ministerio del Interior informó que trabajarán "Policía Caminera, Guardia Republicana, Policía Científica, Aviación de la Policía Nacional, Bomberos, Centro de Comando Unificado y Fiscalización de Empresas, además de las Jefaturas de Policía departamentales".

MULTAS NOSTALGIA

