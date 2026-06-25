Libertad a prueba para dos hombres tras incautarles 600.000 cigarrillos de contrabando en Villa Soriano

La Justicia condenó a dos hombres a penas de libertad a prueba luego de un procedimiento policial en Villa Soriano que permitió incautar cerca de 600 mil cigarrillos de contrabando, valuados en unos $6.600.000.

El operativo fue realizado el martes durante controles vehiculares y de personas que la Jefatura de Policía de Soriano desarrolla en distintos puntos del departamento. Los policías interceptaron un camión que transportaba una importante carga de cigarrillos de presunto contrabando y un auto presuntamente vinculado a la maniobra.

Fueron incautados 30 bultos que, tras el conteo realizado con intervención de Aduanas, totalizaron 599.800 cigarrillos. También fueron incautados los vehículos utilizados.

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En una audiencia, el Juzgado Letrado de 2.º Turno de Dolores condenó este miércoles mediante proceso abreviado a un hombre de 31 años como autor de un delito de contrabando, imponiéndole una pena de 22 meses de libertad a prueba.

Además, un hombre de 36 años fue condenado por el mismo delito y recibió una pena de 20 meses de libertad a prueba.