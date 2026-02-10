Contenedores incendiados: Bomberos recibió más de 50 mil llamados; IMM espera que disminuya con el Plan de Residuos

El Plan de Gestión de Residuos de la Intendencia de Montevideo continúa llevando adelante los trabajos, pero con la preocupación de la vandalización de los mismos.

El director de Gestión Ambiental de la comuna, Leonardo Herou, dijo a Subrayado que los contenedores de plástico son irreparables, pero los de metal van a un taller de la intendencia para su reparación. Sin embargo, entienden que con la entrega de los contenedores intradomiciliarios esta situación disminuirá.

Cuando asumió la nueva administración había 11 mil contenedores y buscarán cerrar el período con no más de 6 mil.

"Es uno de los tantos problemas que genera el equipamiento público, el vandalismo. Entre el 1° de enero y lo que va de este año hemos tenido más de 70 situaciones de incendio de contenedores", dijo.

Y agregó: "Estamos convencidos que este cambio que estamos generando de pasar a contenedores intraprediales dentro de los complejos a contenedores intradomiciliarios, eliminando los contenedores de la vía pública, además de mejorar la limpieza de cada barrio, nos va a permitir situaciones como estas".

Por su parte, desde la Dirección Nacional de Bomberos explicaron el trabajo de las camionetas que están para atacar este tipo incendios; en 2025, recibieron unos 40 mil llamados por quema de contenedores.

En el mes de enero del 2026 recibieron 50 mil llamados y en lo que va de febrero 1.200.

De Relaciones Públicas de Bomberos, Lohana Calleros, dijo a Subrayado que las intervenciones por el incendio de contenedores son bastante comunes. Cuentan con un vehículo liviano de respuesta rápida que tiene un depósito de agua de 500 litros para evitar movilizar más recursos que pueden ser necesitados para otro tipo de emergencias.