Constanza Moreira dijo que Heber se va "por la puerta grande", tras 40 años en el Parlamento

La senadora del Frente Amplio Constanza Moreira despidió este martes en nombre de la izquierda al senador del Partido Nacional Luis Alberto Heber, quien renunció a su banca tras 40 años como legislador en el Parlamento.

Moreira dijo que habló sobre Heber a título personal, pero también a nombre de la bancada del Frente Amplio en el Parlamento.

“No sé tus razones para salir por la puerta grande de la política, pero quiero hacerte un reconocimiento mío, un reconocimiento de mi bancada por esa larga, larguísima trayectoria, y si fueras del Frente Amplio diría, bueno, te vas a las bases como decimos nosotros cuando alguien sale, se va a las bases”, dijo Moreira.

"Con mucho afecto y mucho respeto te despido", finalizó la senadora frenteamplista.

