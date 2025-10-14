RECIBÍ EL NEWSLETTER
SESIÓN DEL SENADO

Ojeda sobre Heber: "Descubrí una persona cercana, horizontal, afable, un consejero, un mentor de otras generaciones"

El colorado prefirió, más allá de la trayectoria política del nacionalista, valorar el aspecto personal y humano. Recordó su paso por el Ministerio del Interior.

ojeda-despedida-heber

El senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, destacó la figura del Luis Alberto Heber, que este martes renunció al Senado después de 40 años de trayectoria en el Parlamento.

"Es un día de extraña alegría, mezclada con cierta nostalgia de lo que se está votando que en el fondo es la renuncia del senador Heber", comenzó diciendo el colorado en sala.

Como secretario general del Partido Colorado le envió un sincero saludo, reconocimiento y agradecimiento por todos los años de vinculación y amistad.

Orsi creía que Trump iba a ganar el Nobel de la Paz, y dijo que hubiera sido bueno que el premio "quedara desierto"

"Salido de lo protocolar, me gustaría hablarle a mi amigo Luis Alberto Heber", afirmó Ojeda y prefirió, más allá de la trayectoria política del nacionalista, valorar el aspecto personal y humano.

"Hoy, a sala llena, con un ambiente de extraña celebración que se nota, se palpa, yo me voy a dar el lujo de hablarle al amigo Luis Alberto Heber", indicó. Ojeda dijo que Heber ha sido una persona de consulta en el ámbito parlamentario y recordó su paso por el Ministerio del Interior, cuando concurría a la secretaría de Estado en calidad de abogado del sindicato de policial.

Ojeda resaltó la sinceridad de Heber y su "oficio político en un cargo de fuego" como ministro del Interior. Sostuvo que no tenía soberbia y se dejaba ayudar, escuchaba a sus asesores, a la Policía y al sindicato.

Además, valoró su "aplomo y practicidad" para el cargo y su forma de ser y tratar los temas, similar a Luis Alberto Lacalle Herrera y Julio María Sanguinetti. "Funcional y de resultados", remarcó.

"Yo encontré un amigo y un consejero importante al que he aprendido a tratar en lugares políticos pero también en lugares sociales y lo he visto en las conversaciones más dispares y siempre, siempre, siempre pícaro pero inteligente", enfatizó. "En el momento en el que hay que aflojar se afloja, y cuando hay que tirar tiramos, y eso es el arte de la negociación propio del tiempo", agregó.

Ojeda contó que Heber le aconsejó a elegir su despacho en el Palacio Legislativo frente al suyo.

El colorado aseguró que el nacionalista ha logrado mucho y se ha posicionado en política sin afán de protagonismo, y que siempre ha puesto a su partido y al país por delante de sus intereses. Además, lo definió como un cabal defensor de la renovación con una visión y una grandeza más allá de su persona.

"Descubrí una persona cercana, horizontal, afable, un consejero, un mentor de otras generaciones, entre las cuales me incluyo", sostuvo.

