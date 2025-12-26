El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, informó este viernes que el año cierra con más de 85% de las mesas de negociación colectiva con acuerdos cerrados y estimó en un 70% la cantidad de acuerdos tripartitos.
Consejos de Salarios: más de 85% de las mesas logró acordar al cierre del año, informó Juan Castillo
El ministro de Trabajo realizó un balance positivo del proceso de negociación colectiva. Entre los sectores pendientes está en de los trabajadores portuarios.
Castillo indicó que entre los sectores pendientes de acuerdo está el portuario, uno de los que "venía muy complicado". El titular del MTSS adelantó que hubo una reunión y ambas partes analizan nuevas propuestas. A mediados de enero presentarán sus posturas para llegar a un acuerdo.
El ministro también se refirió a los ajustes en las jubilaciones y aseguró que en la primera semana de enero se conocerá el dato del Índice Medio de Salarios (IMS). Aspira a que el ajuste esté por encima de la inflación.
Gobierno se mantiene firme sobre Cardama ante intención de demanda al Estado del astillero, dijo Orsi
CONTROLES
El MTSS intensifica el control y la fiscalización en el este del país por la temporada. Castillo dijo que los inspectores se concentrarán en las zonas turísticas.
Dejá tu comentario