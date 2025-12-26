RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN TORRE EJECUTIVA

Gobierno se mantiene firme sobre Cardama ante intención de demanda al Estado del astillero, dijo Orsi

El presidente sostuvo que aguardan informe de empresa norteamericana sobre la construcción de las patrullas oceánicas.

orsi-en-torre-ejecutiva-26-de-diciembre-de-2025

El presidente de la República, Yamandú Orsi, afirmó que el gobierno se mantiene firme en su posición sobre el astillero español Cardama.

El mandatario ratificó que Cardama tiene intenciones de demandar al Estado por la situación con las patrullas oceánicas, como informó el diario El País, pero dijo que aguardan estudios de una empresa norteamericana sobre la construcción de las patrulleras oceánicas.

En una conversación en off con los medios de prensa, el presidente también se refirió al aumento de las tarifas públicas y señaló que el aumento de OSE es para poder financiar las obras para el agua potable.

Foto: FocoUy. Jorge Díaz, prosecretario de Presidencia.
Seguí leyendo

Díaz sobre Cardama: "¿Por qué siguen defendiendo los intereses de una empresa privada que ha incumplido?"

Otro de los temas tuvo que ver con la salud pública y que estén incluidas las operaciones de apendicitis por laparoscopía.

Embed

Temas de la nota

Lo más visto

video
MONTEVIDEO

IMM comenzará a fiscalizar a partir del 15 de enero a vehículos que circulen por la senda Solo Bus
LA PAZ, CANELONES

Imputaron y enviaron a prisión a una mujer por causarle quemaduras y lesiones a su hija de 13 años
SE HACÍA PASAR POR EL ENCARGADO

Condenaron a empleado de automotora que usaba el nombre de la empresa para estafar clientes
Rambla y perinetti

Nuevo choque frontal en la curva de Punta Gorda dejó cuatro heridos, uno de ellos grave
EMPRESAS PÚBLICAS

UTE y Antel definieron aumento de tarifas para 2026 y el Poder Ejecutivo analizará los informes de las empresas

Te puede interesar

Encontraron a Milagros Sánchez, la joven que estaba desaparecida desde el 9 de diciembre
Policiales

Encontraron a Milagros Sánchez, la joven que estaba desaparecida desde el 9 de diciembre
Inumet emitió aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y altas temperaturas hasta los 38ºC
METEOROLOGÍA

Inumet emitió aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y altas temperaturas hasta los 38ºC
Dos muertes y más de 40 lesionados en siniestros de tránsito entre Nochebuena y Navidad video
Policiales

Dos muertes y más de 40 lesionados en siniestros de tránsito entre Nochebuena y Navidad

Dejá tu comentario