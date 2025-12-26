Gobierno se mantiene firme sobre Cardama ante intención de demanda al Estado del astillero, dijo Orsi

El presidente de la República, Yamandú Orsi, afirmó que el gobierno se mantiene firme en su posición sobre el astillero español Cardama.

El mandatario ratificó que Cardama tiene intenciones de demandar al Estado por la situación con las patrullas oceánicas, como informó el diario El País, pero dijo que aguardan estudios de una empresa norteamericana sobre la construcción de las patrulleras oceánicas.

En una conversación en off con los medios de prensa, el presidente también se refirió al aumento de las tarifas públicas y señaló que el aumento de OSE es para poder financiar las obras para el agua potable.

En una conversación en off con los medios de prensa, el presidente también se refirió al aumento de las tarifas públicas y señaló que el aumento de OSE es para poder financiar las obras para el agua potable.

Otro de los temas tuvo que ver con la salud pública y que estén incluidas las operaciones de apendicitis por laparoscopía.



