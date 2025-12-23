Consejos para cuidar a las mascotas ante la pirotecnia y una advertencia: "La reacción es impredecible"

Cuando se acercan las fiestas de diciembre aparece una preocupación en aquellas personas que tienen mascotas a su cuidado. El veterinario Diego Carballo compartió consejos y recomendaciones para protegerlos ante la pirotecnia .

Lo que les sucede a los animales ante el estruendo de la pirotecnia es "pánico": "Es un miedo extremo por el sonido, que no saben de dónde viene, que no saben qué es lo que les pasa. Ellos tienen más oídos que nosotros, tanto perros como gatos, caballos, pájaros también".

"El problema es que la reacción es impredecible. Tenemos animales que se tornan agresivos, tenemos animales que entran en huida, de romper una reja y salir disparados. Tenemos un caso extremo de una perra que se tiró de un balcón, de un octavo piso, porque quedó encerrada sola", contó como ejemplo el veterinario.

El consejo principal de Carballo es no dejar solas a las mascotas. "Estar con la mascota durante las horas pico de los fuegos. Quedarse con ellos adentro junto a ellos, no en el patio solos, en un cuarto solos, sino con ellos", resaltó.

Sobre la medicación, explicó que en algunos casos puede tener contraindicaciones. "Siempre es aconsejable ir a la veterinaria y asesorarse. Hay pastillas, hay gotas, hay medicamentos que son para el dolor, que tienen un efecto sedante. Hay una combinación variada de drogas, que según la edad del animal, según el estado que tenga, el veterinario evalúa qué es lo mejor para darle".

"Si los vamos a dejar solos, tengan en cuenta dejarlos en un lugar seguro. Lo ideal es adentro de la casa, no afuera, que no esté en contacto con el exterior. Se le puede dejar una radio prendida, algo que le haga ruido, y bien trancada la puerta, porque pueden romper una ventana. Los gatos igual", aseguró.

Desde Plataforma Animalista piden a la población que se deje de utilizar pirotecnia.

"Lo que pedimos es festejar de otra manera, buscar algo que no genere tanto impacto sonoro. Es cierto que por ahí se vende pirotecnia de bajo impacto, que no hace ruido. En realidad, todo lo que vuele y tenga luces, hace ruido. Entonces hay que tener cuidado por ahí. Y apostamos a la solidaridad de la gente, a pensar que hay muchas familias que van a estar sufriendo y es tomar esa decisión", sostuvo Karina Kokar, de Plataforma Animalista.