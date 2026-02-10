Cremación de mascotas: crece la tendencia en Uruguay y muchos buscan transformar su ausencia en presencia

El duelo por una mascota no es menor. Es la ausencia de un amor cotidiano, leal y puro. Es por eso que muchos buscan transformar su ausencia, en presencia.

La “humanización” de las mascotas es una tendencia global que integra al animal como un miembro más de la familia. Ese vínculo con el paso del tiempo se vuelve tan fuerte, que la mayoría opta al momento de su partida, por una despedida digna.

Hay historias increíbles. Si bien enterrar o conservar las cenizas de mascotas junto con las de humanos es posible en el ámbito privado, enfrenta restricciones en cementerios tradicionales por normativas sanitarias y religiosas, hay quienes dejan esa orden antes de partir.

En los últimos años se ha registrado un aumento significativo en la cantidad y la demanda de crematorios para mascotas. Conservar las cenizas de las mascotas tras la cremación es una forma de mantener su recuerdo.

Se realizan cremaciones para perros, gatos, hámsteres, conejos, tortugas e incluso animales más grandes.

Los responsables de los establecimientos indican que la nueva tendencia se debe a un mayor respeto por el animal, el deseo de un adiós digno, similar al de un ser humano, y la necesidad de soluciones modernas e higiénicas.

La Intendencia de Montevideo ofrece un servicio de retiro gratuito para mascotas fallecidas (perros, gatos, pequeños animales) que son cremados, aunque este procedimiento no es individualizado.

El costo de una cremación para mascotas varía significativamente según el tipo de servicio y el peso del animal. Una cremación individual suele oscilar entre los $5.000 y $12.000.

Por Miguel Chagas, Subrayado.