Conocé la cartelera cultural de noviembre con distintos espectáculos y actividades

Te presentamos la cartelera cultural del mes de noviembre, con distintas propuestas para todas las edades.

Las Leyendas del Cubano llegan por primera vez a un escenario de la ciudad con un espectáculo único que reúne a exmúsicos y cantantes de una de las orquestas tropicales más populares y queridas del país.

El show contará con un gran despliegue musical y tecnología nunca antes utilizada en un concierto del género que promete ser inolvidable.

5 de noviembre en el Auditorio Nelly Goitiño. Precio de las entradas desde $850 a $1350.

Montevideo mascotas

El Sábado 08 de Noviembre se realizará la 4tª edición de Montevideo Mascotas. Será de 12 a 18 horas en el Parque Baroffio.

La entrada es totalmente gratuita y es un evento que busca concientizar acerca del bienestar animal, adopciones responsables y castraciones.

A su vez, podrán encontrar marcas y emprendedores de diferentes rubros de mascotas, Foodtruck con varias opciones gastronómicas, actividades y entrenamiento para mascotas, sector con juegos para niños, charlas y sorteos

Taller de ajedrez en la Morosoli

Actividad gratuita, dirigida a todo público.

Sábado 8 de noviembre, de 11 a 12:30 horas / Biblioteca Popular Morosoli (Eduardo Víctor Haedo esquina Martín C. Martínez, sobre Plaza Seregni)

Actividad abierta / Consultas: 091 962 893 - [email protected]

Paseo Sur Palermo

Una jornada de encuentro e intercambio cultural entre dos barrios de Montevideo con feria de artesanías, salida de comparsas, recorridos y espectáculos musicales.

Sábado 8 de noviembre, desde las 16 horas / Plaza Carlos Gardel - Isla de Flores y Minas

Actividad abierta

Noche de las librerías

La Noche de las Librerías celebra y pone en valor a las librerías como espacios fundamentales de encuentro, difusión de la lectura y promoción de la cultura escrita. Habrá presentaciones de libros, lecturas, charlas con autores/as, espectáculos, intervenciones artísticas, entre otras iniciativas que fomenten el acceso a la lectura y reconozcan el valor cultural de las librerías.

Cometeada en el B

El sábado 15 de noviembre, los Concejos Vecinales 1 y 2, con apoyo del Municipio B, invitan a niñas, niños y familias a participar de una gran cometeada. Está prevista la entrega de cometas en cuatro puntos del territorio del B entre las 10 y las 13 horas.

Puntos de entrega

AGUADA: Avda. Daniel Fernández Crespo y Madrid

CIUDAD VIEJA: Rambla República Francia y Alzáibar

BARRIO SUR: Rambla República Argentina y Paraguay

PALERMO: Plaza Juan Ángel Silva (Cebollatí entre Minas y Lorenzo Carnelli)

PERIODISTÁN EN MONTEVIDEO: el mundo sin filtro

Martes 25 de Noviembre - 20:30hs

El periodista Fernando Duclós, Periodistán, vuelve a Montevideo y nos lleva de viaje y nos reúne en una noche que promete descubrir de todo: historia y sociedad, pero sobre todo las mejores anécdotas y curiosidades de sus pasos por distintos países: África, India y la Ruta de la Seda.

El mundo sin filtro es el relato en primera persona de sus viajes, después de mirar con otros ojos a esas sociedades diferentes a la nuestra, con el objetivo de ayudarnos a comprender sus historias, sus pasiones y sus conflictos desde otro lugar.

Sala Camacuá: Camacuá 575

Entradas: Generales $ 690

Expo Mascotas & Jardín

La Expo Mascotas & Jardín regresa con una nueva edición que celebra el vínculo entre los seres humanos, los animales y la naturaleza. Durante tres días, el Centro de Eventos del LATU se convertirá en un espacio de encuentro, aprendizaje y disfrute para toda la familia, con una propuesta que integra bienestar animal, ecología y vida sustentable.

21, 22 Y 23 de noviembre en el Centro de Eventos del Latu.