RECIBÍ EL NEWSLETTER
actividades

Conocé la cartelera cultural de noviembre con distintos espectáculos y actividades

Las leyendas del cubano, Taller de ajedrez, Cometeada, Paseo Sur Palermo, Periodistán en Montevideo: el mundo sin filtro, Noche de las librerías y Expo Mascotas & Jardín son algunas de las propuestas.

cartelera
_MZ23052

Te presentamos la cartelera cultural del mes de noviembre, con distintas propuestas para todas las edades.

Las leyendas del cubano

Las Leyendas del Cubano llegan por primera vez a un escenario de la ciudad con un espectáculo único que reúne a exmúsicos y cantantes de una de las orquestas tropicales más populares y queridas del país.

se realiza en noviembre festival reencuentro montes, oganizado por vecinos hace mas de 20 anos
Seguí leyendo

Se realiza en noviembre festival Reencuentro Montes, oganizado por vecinos hace más de 20 años

El show contará con un gran despliegue musical y tecnología nunca antes utilizada en un concierto del género que promete ser inolvidable.

5 de noviembre en el Auditorio Nelly Goitiño. Precio de las entradas desde $850 a $1350.

WhatsApp Image 2025-10-31 at 14.41.30

Montevideo mascotas

El Sábado 08 de Noviembre se realizará la 4tª edición de Montevideo Mascotas. Será de 12 a 18 horas en el Parque Baroffio.

La entrada es totalmente gratuita y es un evento que busca concientizar acerca del bienestar animal, adopciones responsables y castraciones.

A su vez, podrán encontrar marcas y emprendedores de diferentes rubros de mascotas, Foodtruck con varias opciones gastronómicas, actividades y entrenamiento para mascotas, sector con juegos para niños, charlas y sorteos

_MZ23052

Taller de ajedrez en la Morosoli

Actividad gratuita, dirigida a todo público.

Sábado 8 de noviembre, de 11 a 12:30 horas / Biblioteca Popular Morosoli (Eduardo Víctor Haedo esquina Martín C. Martínez, sobre Plaza Seregni)

Actividad abierta / Consultas: 091 962 893 - [email protected]

Paseo Sur Palermo

Una jornada de encuentro e intercambio cultural entre dos barrios de Montevideo con feria de artesanías, salida de comparsas, recorridos y espectáculos musicales.

Sábado 8 de noviembre, desde las 16 horas / Plaza Carlos Gardel - Isla de Flores y Minas

Actividad abierta

Noche de las librerías

La Noche de las Librerías celebra y pone en valor a las librerías como espacios fundamentales de encuentro, difusión de la lectura y promoción de la cultura escrita. Habrá presentaciones de libros, lecturas, charlas con autores/as, espectáculos, intervenciones artísticas, entre otras iniciativas que fomenten el acceso a la lectura y reconozcan el valor cultural de las librerías.

1000200471

Cometeada en el B

El sábado 15 de noviembre, los Concejos Vecinales 1 y 2, con apoyo del Municipio B, invitan a niñas, niños y familias a participar de una gran cometeada. Está prevista la entrega de cometas en cuatro puntos del territorio del B entre las 10 y las 13 horas.

Puntos de entrega

AGUADA: Avda. Daniel Fernández Crespo y Madrid

CIUDAD VIEJA: Rambla República Francia y Alzáibar

BARRIO SUR: Rambla República Argentina y Paraguay

PALERMO: Plaza Juan Ángel Silva (Cebollatí entre Minas y Lorenzo Carnelli)

PERIODISTÁN EN MONTEVIDEO: el mundo sin filtro

Martes 25 de Noviembre - 20:30hs

El periodista Fernando Duclós, Periodistán, vuelve a Montevideo y nos lleva de viaje y nos reúne en una noche que promete descubrir de todo: historia y sociedad, pero sobre todo las mejores anécdotas y curiosidades de sus pasos por distintos países: África, India y la Ruta de la Seda.

El mundo sin filtro es el relato en primera persona de sus viajes, después de mirar con otros ojos a esas sociedades diferentes a la nuestra, con el objetivo de ayudarnos a comprender sus historias, sus pasiones y sus conflictos desde otro lugar.

Sala Camacuá: Camacuá 575

Entradas: Generales $ 690

WhatsApp Image 2025-10-29 at 16.18.53

Expo Mascotas & Jardín

La Expo Mascotas & Jardín regresa con una nueva edición que celebra el vínculo entre los seres humanos, los animales y la naturaleza. Durante tres días, el Centro de Eventos del LATU se convertirá en un espacio de encuentro, aprendizaje y disfrute para toda la familia, con una propuesta que integra bienestar animal, ecología y vida sustentable.

21, 22 Y 23 de noviembre en el Centro de Eventos del Latu.

expo
Temas de la nota

Lo más visto

Auto que circulaba por 18 de julio a gran velocidad chocó a un taxi y ocupantes se dieron a la fuga
policiales

Auto que circulaba por 18 de julio a gran velocidad chocó a un taxi y ocupantes se dieron a la fuga
MEDIDAS CAUTELARES POR 180 DÍAS

Imputaron a anestesista en Fray Bentos: el paciente quedó en estado vegetativo por mala praxis
CANELONES

Condenaron a la mujer que agredió a directora y subdirectora en escuela de La Paz y debe usar tobillera
DECRETO DEL GOBIERNO

Precios de los combustibles: nafta Súper baja $0,18 y el gasoil se reduce $0,37; el supergás mantiene su tarifa
TRES CASOS EN PAYSANDÚ

Fiscalía alerta por nueva estafa; se hacen pasar por funcionarios y piden dinero para archivar un caso

Te puede interesar

Noche de Halloween con reunión de motos y picadas en varios puntos de Montevideo
convocatoria por redes sociales

Noche de Halloween con reunión de motos y picadas en varios puntos de Montevideo
Servicios y horarios especiales en Montevideo por Día de los Difuntos
Intendencia

Servicios y horarios especiales en Montevideo por Día de los Difuntos
Foto: archivo
policiales

Un hombre de 28 años fue asesinado tras recibir un disparo de arma de fuego en Canelones

Dejá tu comentario