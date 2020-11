Conmoción en España: se suicida en la cárcel Rosario Porto, acusada de asesinar a su hija adoptiva

Se ahorcó en la cárcel Rosario Porto, madre de Asunta Basterra. La mujer condenada a 18 años por el asesinato de Asunta, su hija adoptiva de 12 años.

Estaba recluida en la cárcel de Brieva, Ávila. Tenía anudado al cuello un cinturón hecho con tela que había atado a su vez a una ventana.

No era la primera vez que Porto intentaba quitarse la vida. La última ocasión fue en 2018.

El caso Asunta trascendió largamente a Galicia, la escena del crimen. Su carácter brutal conmovió a España y al mundo en 2013.

Porto y su pareja, el periodista Alfonso Basterra, fueron condenados por un todavía inexplicable asesinato.

Basterra sigue preso en el penal de Teixeiro, en A Coruña

Este matrimonio, supuestamente feliz y sin problemas económicos aparentes, había adoptado a una niña de origen chino a la que llamaron Asunta. La menor tenía un año cuando fue trasladada a España.

Por otra parte, Asunta resultó ser un prodigio: hablaba tres idiomas e iba un curso por delante del que le correspondía por edad en el instituto Rosalía de Castro. Le apasionaba la música, el ballet y sobre todo escribir. Un tiempo antes de su muerte creó un blog en inglés donde relataba cuentos de misterio. Tenía muchísimos seguidores.

La investigación arrojó que la víctima era drogada a diario para mantenerla sedada y aparecieron una fotos de la menor en situaciones impropias, según dijo la Policía. ante la sospecha de que también pudo ser abusada.

El cuerpo de la niña apareció en una pista forestal en el municipio de Teo el 22 de setiembre de 2013, un día después de la denuncia.

Los motivos del asesinato de la menor por asfixia mediante sofocación nunca han sido conocidos, ni el desencadenante de toda la trama criminal que desembocó a que, pese a la separación matrimonial, los dos padres se concertaran para el crimen.

Tanto la investigación como el desarrollo del juicio oral contra el matrimonio estuvo plagado de escenas y revelaciones sobrecogedoras.

Algunas de las conversaciones que mantuvieron los dos condenados en los calabozos tras su detención hicieron que cambiara la opinión que muchos de sus allegados tenían sobre ellos. Esas conversaciones fueron grabadas y son divulgadas por un documental disponible en Netflix conocido como "Operación Nenúfar"

El caso Asunta requirió 84 testigos y más de 60 peritos. Todavía persisten innumerables misterios, como por ejemplo el móvil del asesinato.

MÓVIL ECONÓMICO

Rosario Porto (abogada, 46 años, fue cónsul honorífico de la República francesa durante una década) y su marido Alfonso Basterra (periodista, 51, pasó por la redacción de El Correo Gallego, para luego ser freelance) trabajaban en el momento de los hechos.

Esto, unido a la posibilidad, apuntada por el entorno familiar, de que los padres de Rosario hubieran legado todo a su nieta Asunta, hizo que las primeras indagaciones se decantaran por el móvil económico.

Los abuelos, el abogado Francisco Porto y la profesora universitaria Socorro Ortega, murieron repentinamente y fueron incinerados en diciembre de 2011 y julio de 2012. Más tarde se descartó que Asunta fuera la heredera del patrimonio, que recayó sobre Rosario, hija única: cinco pisos en Santiago, la casa de Teo donde la niña habría sido asesinada y que fue puesta en venta por un millón de euros, y una casa en Vilanova de Arousa.

¿MÓVIL SEXUAL?

Del ordenador de Alfonso Basterra se rescataron fotos -en las que Asunta viste corpiño y medias de rejilla y posa insinuante- que llamaron la atención por inapropiadas. El sumario del caso incluye imágenes más macabras en las que la niña está enrollada en una sábana, como amortajada. Rosario Porto les ha restado importancia diciendo que las primeras imágenes se tomaron tras una actuación de ballet y que en las segundas la niña jugaba a ser zombi. Lo que no han justificado Porto ni su esposo es por qué se halló ADN de Basterra -procedente de un fluido que no es semen- en la ropa interior de la menor. "Alfonso no ha explicado todavía cómo, si en su vivienda Asunta no tenía más que un cepillo de dientes y unas zapatillas, se encontraban sobre la mesilla, y no colgados del armario, los trajes de ballet de la pequeña. Por qué su ADN estaba en la braga de la menor", escribía el juez Taín en el auto que decretaba la apertura de juicio. El PC del padre contenía también material erótico de asiáticas.

¿ASUNTA ESTORBABA?

asunta 2.jpg Una de las últimas fotos de Asunta. Tenia 12 años en el momento de su muerte

"Asunta estaba "tirada", sin que nadie le hiciese caso". Es decir, era un estorbo. Es la tesis del juez instructor, que califica la situación de la menor de "abandono palmario". "La niña pasaba días, e incluso noches, sola", se lee en el auto mencionado. Era tal el desapego de los padres hacia ella que sus últimas vacaciones -del 28 de julio al 9 de septiembre de 2013- las pasó con su cuidadora. "Como indicó la madrina, no dispusieron de tiempo, por su "trabajo" para pasar el santo de la niña (15 de agosto) con ella. ¿Ninguno de los dos dispuso de unos días, pese a no trabajar, para estar con la víctima? Elocuente", dice el juez. Este desinterés contrasta con el amor que le prodigaban en 2001 en un programa que la televisión local les dedicó por ser Asunta la primera niña china adoptada en Galicia. Sorprende también que en el divorcio -siete meses antes del asesinato- pleitearan por su custodia, que recayó en manos de Rosario.

¿UN INTENTO DE ASESINATO ANTERIOR?

Muy esclarecedor es el análisis del cabello de Asunta, que ha determinado que tomó altas dosis de lorazepam -un sedante muy potente- en los tres meses anteriores a su muerte. Fue entonces cuando Alfonso y Rosario comenzaron presuntamente a planear la muerte de su hija, a la que también habrían drogado el día de los hechos: en su sangre había 0,68 miligramos de lorazepam por mililitro, letal para su edad y peso. Los indicios apuntan a que a Asunta se le administraba la droga cuando estaba en casa del padre. Basterra adquirió por esas fechas 75 pastillas de este compuesto en dos tandas. La primera, el 5 de julio, justo la mañana siguiente a un primer intento de asesinato de la pequeña. Un hombre de negro, contó Asunta a una amiga de la familia, entró en casa y la atacó. Esta testigo pidió a Rosario Porto que comunicara la agresión a la policía o lo haría ella. Rosario fue a comisaría pero no denunció.

¿EL ESTADO MENTAL DE ROSARIO?

"Mi hija me chupa la vida, me molesta", "ya no tengo ganas de encargarme de mi hija". Estas palabras pone en boca de Rosario el psiquiatra que la atendió durante su ingreso en una clínica en 2009. Volvió a estar ingresada una semana en junio de 2013, dos meses antes del asesinato, por "estado de ansiedad y depresión severo". El juez Taín la describe apática, incapaz de hacer frente a las tareas más simples: "Pese a que ambos imputados carecían de trabajo, lo que implica gran cantidad de tiempo libre, para la imputada Rosario Porto, y pese a contar con asistenta en el hogar, cualquier gestión doméstica suponía una carga de estrés insoportable. A modo de ejemplo, fue incapaz de renovar el DNI de la menor en nueve meses...".

¿MALTRATABA ALFONSO A ROSARIO?

Es inquietante la enorme dominación, sobre todo psicológica, que Alfonso Basterra ejercía sobre Rosario Porto, "de tal modo que ésta llega a consentir el maltrato físico, si bien éste era todavía esporádico, y ello según se recoge en el informe psiquiátrico de Rosario", escribe el juez Taín, que asegura que "Rosario teme a Alfonso" y que en enero de 2013, cuando ya estaban separados, pidió ayuda a sus amigas. "(Alfonso) le remite a Rosario un correo recordándole las cuestiones domésticas de las que se encargaba y que ahora tendrá que hacer ella. (...) Alfonso busca que su esposa se sienta superada por las tareas domésticas que aborrece y de las que su marido se encargaba. Enseguida provoca la sensación de culpa de la esposa, que intenta ser generosa con él (...). La sensación de sumisión es palpable en Rosario...". Por el intercambio de mensajes en la pareja se sabe que tres meses antes del asesinato Alfonso le pide a Rosario que rompa con su nueva pareja si quiere ayuda con sus obligaciones.

¿LO HICIERON AMBOS?

asunta 4.jpg Rosario Porto y Alfonso Basterra estaban separados en el momento del asesinato. Sin embargo, la justicia entendió que juntos prepararon el crimen

Tras su detención, Alfonso y Rosario parecían dispuestos a afrontar unidos la acusación. Esto conversaban en los calabozos el 27 de septiembre de 2013, seis días después del asesinato. Alfonso: "No incurramos en contradicciones, porque cualquier fisura juega en nuestra contra. Y no perdamos la confianza el uno en el otro, porque yo estoy seguro de tu inocencia". Rosario:"Y yo de ti". Pero el pacto de no agresión duró poco. Fue Basterra primero quien, en su escrito de defensa, se desmarcó de la actuación de su ex mujer y sembró dudas sobre ella. Al juicio no irán de la mano. El asesinato "responde a un plan premeditado, ejecutado de forma gradual, y que resulta imposible sin la participación, o al menos el consentimiento, de ambos imputados", sostiene el juez instructor.

¿QUIÉN DEVOLVIÓ EL ORDENADOR?

Hasta dos veces registró sin éxito la policía la casa de Basterra en busca de su portátil y su segundo móvil. En diciembre de 2013 la abogada de Basterra comunicó al juez que su cliente iba a liquidar el alquiler de su casa y que en ella tenía "su ordenador portátil y su anterior teléfono, los cuales deben continuar en su interior...". Tras un tercer registro los dispositivos aparecen. ¿Quién los puso allí? "Frente a lo alegado por la defensa, el ordenador del imputado sí ha sido manipulado. Los indicios son claros. No hay huellas de Alfonso en el teclado. ¿Cómo escribía? ¿Sin tocar las teclas? ¿No lo cerraba con las manos al terminar el trabajo?...", pregunta el juez.

¿"TE QUERRÉ SIEMPRE"?

Este martes 22, coincidiendo con el segundo aniversario de la muerte de Asunta, su madre publicó, a través de un familiar, dos esquelas en El Correo Gallego y en La Voz de Galicia en recuerdo de su hija -unos 500 euros le costó-. Y lo mismo hizo en el primer aniversario, lo que se interpretó como un intento de mostrarse públicamente como una madre dolida por la pérdida. Llama la atención que evite los apellidos BasterraPorto y mencione a la niña por su nombre chino, Asunta Yong-Fang, al que le acompaña un escueto "In memoriam. Te querré siempre. Mamá".

¿UN JUICIO JUSTO?

Es la segunda fecha que se le pone al juicio. La primera (23 de junio) se aplazó al no poder formarse el jurado. De los 36 candidatos sólo se alcanzaron 15 cuando el mínimo es 20. Dos no fueron localizados y el resto se excusó por cargas familiares o estar contaminado por los medios y tener preconcebida la culpabilidad de los acusados. En esta segunda ronda, 26 han sido considerados aptos. De ellos 11 formarán el tribunal: nueve titulares y dos suplentes.

... Y siete indicios contra sus padres

En contra de los padres juegan muchos indicios. Las distintas versiones sobre el recorrido de Asunta en sus últimas horas de vida. Los papeles en la basura de la casa en los que había ADN de la niña y de su madre. Los guantes en el dormitorio donde presuntamente fue asesinada. Las alfombrillas desaparecidas del Mercedes de Rosario, en el que se habría trasladado el cadáver, y que los investigadores estiman que fueron retiradas por estar manchadas de vómito y orina. Los trozos de cuerda hallados junto al cadáver y presuntamente usados para atarla en vida -tras drogarla y asfixiarla-, y que coinciden con otras encontradas en la casa. Los restos de lorazepam en el vestido de Rosario. O mensajes y manifestaciones de la niña: "Mi madre me da unos polvos blancos".

La historia tiene componentes de historia policial que han llevado a la realización de varios documentales y productos audiovisuales sobre el caso.