RECIBÍ EL NEWSLETTER
MUNDIAL 2026 - GRUPO K

Congo arranca empate 1-1 a la Portugal de Cristiano Ronaldo en debut mundialista

El primer gol de la Seleção das Quinas llegó temprano, con un cabezazo de Joao Neves al minuto 6, augurando un escenario favorable para los europeos. Pero el Congo fue más, y puso la igualdad a los 45+5' con otro cabezazo de Yoane Wissa, convirtiendo el primer tanto en un Mundial.

portugal-congo-mundial-2026-afp

Los Leopardos del Congo le arrancaron un 1-1 a la poderosa y millonaria Portugal de Cristiano Ronaldo, en el debut en el Mundial 2026 de ambas escuadras este miércoles en Houston, un duelo que desnudó las debilidades lusas y dejó a los africanos en estado de gracia.

El primer gol de la Seleção das Quinas llegó temprano, con un cabezazo de Joao Neves al minuto 6, augurando un escenario favorable para los europeos. Pero el Congo fue más, y puso la igualdad a los 45+5' con otro cabezazo de Yoane Wissa, convirtiendo el primer tanto que la República Democrática del Congo hace en un Mundial.

Los lusos deberán ahora medirse con Uzbekistán el 23 de junio, también en Houston, mientras que RD Congo irá a Guadalajara para medirse con Colombia.

brasil y marruecos empatan 1-1 en el debut de ancelotti como dt en un mundial
Seguí leyendo

Brasil y Marruecos empatan 1-1 en el debut de Ancelotti como DT en un Mundial

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

video
PODER JUDICIAL

Tribunal de Apelaciones revocó el arresto domiciliario total a Moisés Martínez y dispuso que vuelva a prisión
RECAUDÓ USD 5.000 EN SU TRAVESÍA

21 días y 600 kilómetros después, Franco cumplió el desafío de cruzar Uruguay pateando una pelota por la Pérez Scremini
URUGUAYO DE 63 AÑOS CON ANTECEDENTES

Quién es Wilmar Pedraja, "maestro boquetero", detenido tras intento de robo a dos bancos en Buenos Aires
en plácido ellauri

Le rapiñaron la moto a una policía que se defendió a los tiros; adolescente sospechosa ingresó baleada a una policlínica
CONSTRUIRÁN APARTAMENTOS

Fue demolida la esquina donde estaba el histórico bar "El Tigre" en Punta Carretas

Te puede interesar

Investigan muerte de hombre encontrado en predio de Paysandú; Mides asegura que no había alerta de situación de calle
TENÍA 48 AÑOS

Investigan muerte de hombre encontrado en predio de Paysandú; Mides asegura que no había alerta de situación de calle
Hubo 18 despidos en imprenta Casabó; trabajadores se movilizan en la puerta y evalúan medidas
MONTEVIDEO

Hubo 18 despidos en imprenta Casabó; trabajadores se movilizan en la puerta y evalúan medidas
Nos piden que terminemos de concretar cosas con las que venimos desde hace años, dijo Orsi en Las Piedras video
inicio del programa más barrio

"Nos piden que terminemos de concretar cosas con las que venimos desde hace años", dijo Orsi en Las Piedras

Dejá tu comentario