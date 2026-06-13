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MUNDIAL 2026 - GRUPO C

Brasil y Marruecos empatan 1-1 en el debut de Ancelotti como DT en un Mundial

Ismael Saibari abrió la cuenta para los africanos frente a 80.663 espectadores, de amplia mayoría verdeamarela, que colmaron las tribunas del MetLife Stadium en East Rutherford, a las afueras de Nueva York. Vini puso las tablas con un golazo en el 32'.

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Carlo Ancelotti tuvo un debut agridulce como técnico en un Mundial, luego de que su Brasil empatara 1-1 con Marruecos este sábado en el estreno de ambas selecciones en la Copa del Mundo de Norteamérica.

Tras ganarlo todo al frente de clubes, Carletto se estrelló con los Leones del Atlas, la gran revelación en Catar 2022, y debió ser rescatado por un exdirigido suyo en el Real Madrid, Vinícius Jr.

Ismael Saibari (21') abrió la cuenta para los africanos frente a 80.663 espectadores, de amplia mayoría verdeamarela, que colmaron las tribunas del MetLife Stadium en East Rutherford, a las afueras de Nueva York. Vini puso las tablas con un golazo en el 32'.

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FUENTE: AFP

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