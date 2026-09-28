Las lluvias de las últimas horas dejaron acumulados de 170 mm en Salto y alrededor de 100 en varios departamentos

Las intensas lluvias de las últimas horas en el norte del país dejaron acumulados de 170 milímetros (mm) en Quintana, Salto, el lugar donde más llovió según el boletín pluviométrico de Meteorología publicado este lunes de mañana.

El informe da cuenta de las precipitaciones de las últimas 24 horas, cerradas a las 7 de la mañana de este lunes 28.

En varios departamentos del norte las lluvias del domingo y primeras horas del lunes superaron o rondaron los 100 mm, como en Artigas, Tacuarembó y hasta Río Negro.

Esto se suma a las intensas lluvias registradas el sábado y primeras horas del domingo, cuando Paysandú tuvo 123 mm en la capital y 103 en El Eucaliptus.

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