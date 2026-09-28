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INFORME OFICIAL

Las lluvias de las últimas horas dejaron acumulados de 170 mm en Salto y alrededor de 100 en varios departamentos

Las lluvias acumuladas en las últimas 24 horas en el norte del país dejaron 170 mm en Quintana, Salto, 107 en Charqueada, Artigas y alrededor de 100 mm en otras zonas de Río Negro y Tacuarembó.

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Las intensas lluvias de las últimas horas en el norte del país dejaron acumulados de 170 milímetros (mm) en Quintana, Salto, el lugar donde más llovió según el boletín pluviométrico de Meteorología publicado este lunes de mañana.

El informe da cuenta de las precipitaciones de las últimas 24 horas, cerradas a las 7 de la mañana de este lunes 28.

En varios departamentos del norte las lluvias del domingo y primeras horas del lunes superaron o rondaron los 100 mm, como en Artigas, Tacuarembó y hasta Río Negro.

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Esto se suma a las intensas lluvias registradas el sábado y primeras horas del domingo, cuando Paysandú tuvo 123 mm en la capital y 103 en El Eucaliptus.

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