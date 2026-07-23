Conflicto en la construcción: "No hemos encontrado, desde la postura empresarial, la posibilidad de avanzar en convenio colectivo"

El Sindicato de la Construcción continúa con medidas de protesta con paros de actividad y asambleas. En la tarde de este jueves hubo una nueva instancia de negociación entre el Sunca y el empresariado y, este viernes continúa.

El presidente del Sunca, Richard Ferreira, dijo que llevan más de 11 reuniones en el Ministerio de Trabajo más instancia bipartitas y no han encontrado, desde la postura empresarial, la posibilidad de avanzar sobre un convenio colectivo.

"Un convenio que no solamente es favorable para los intereses de los trabajadores sino también para el sector empresarial. Uno no se imagina una industria donde nuclea alrededor de 200.000 trabajadores directos e indirectos sin convenio colectivo", manifestó.

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Y agregó: "Tenemos ahí una postura muy rígida por parte del sector empresarial, por ejemplo en lo que tiene que ver la reducción del tiempo de trabajo. Nuestra industria ya viene desde hace 18 años avanzando en la reducción del tiempo de trabajo (...) hoy nos proponemos pasar de las 44 a las 40 horas semanales sin la pérdida de salario".

Ferreira dijo que no solo los trabajadores están tomando medidas, sino también los empresarios ya que "cientos de trabajadores han sido mandados al seguro de paro, no es porque la obra esté terminando o porque no haya trabajo, si no que a nuestro entender es una acción antisindical donde se penaliza con el seguro de paro".

Según Ferreira, se trata de una medida de presión.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, formó parte de este encuentro y señaló que la extensión y la situación de este conflicto es de preocupación del gobierno, por lo que significa el sector para la economía del país.