Sindicato de FNC resolvió levantar parcialmente las medidas y envasar refrescos en Montevideo

El sindicato de trabajadores de Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) resolvió este jueves levantar parcialmente las medidas tomadas a solicitud del Gobierno y "en señal de buena fe" tras una instancia de negociación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Según se indicó a Subrayado , se levantan las medidas que afectaban el envasado de refrescos que se producen en la planta de Montevideo, pero se mantienen las medidas que tienen paralizado el envasado de cerveza en botella.

El viernes 7, hay una nueva instancia de negociación tripartita en el MTSS y desde el sindicato esperan que la empresa transmita su plan de negocios, tanto al sindicato como a las autoridades. Desde el gremio, aguardan por propuestas y compromisos concretos.

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En las últimas horas, la empresa emitió un comunicado en el que acusa al sindicato de incumplir la cláusula de paz de 45 días por el Consejo de Salarios.

Los trabajadores se declararon en conflicto y desde el pasado sábado, cuando se debía retomar la operación en Montevideo, realizan un paro. El martes, el sindicato se concentró y movilizó frente al Palacio Legislativo en reclamo de certezas con respecto a la empresa.

El conflicto en FNC comenzó cuando en la planta de Minas fueron enviados al seguro de paro 59 trabajadores, mientras en Montevideo se realizaba la parada anual.