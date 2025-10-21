Conflicto en el puerto: sindicato y empresa analizan propuesta del gobierno; este miércoles vuelven al MTSS

Vista aérea de TCP, Katoen Natie.

La asamblea de trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) se reunió este martes para analizar las negociaciones en el marco del conflicto que mantiene el sindicato con la empresa por la implementación de un nuevo software para la gestión de la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo.

El presidente del sindicato de TCP, Álvaro Reinaldo, recordó que los trabajadores se reintegraron a sus tareas el fin de semana como señal de cara a la reunión tripartita que iba a tener la dirigencia el lunes de mañana en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Reinaldo afirmó que los trabajadores pretendían cambios en la redacción de la propuesta del gobierno, pero no llegaron a un acuerdo.

"Nos encontramos con que la empresa nuevamente sigue sin querer abordar un acuerdo", afirmó. "La empresa no quiere abordar cosas tan sencillas como poner cláusulas de no innovar o que los médicos puedan entrar a la terminal y hacer las expresiones que tengan que hacer sobre los lugares de trabajo, la exposición, la posición ergonómica. Muchos aspectos que son de salud, de productividad", agregó.

En tanto, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, afirmó que el sindicato y la empresa se llevan una alternativa que permitiría solucionar el conflicto. El gobierno pidió a las partes no aplicar medidas mientras analizan la propuesta. "Las partes se fueron conformes con la propuesta del Ministerio", aseguró. "Me da la sensación de que podríamos encontrar una salida", indicó. Este miércoles, habrá una nueva instancia en el MTSS donde las autoridades recibirán al sindicato y a la empresa por separado. CASTILLO PUERTO NUEVO

