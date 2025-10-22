Siguen los días con buen tiempo, calurosos, pero el viernes desmejora con lluvias y tormentas

Nubel Cisneros prevé tiempo estable y caluroso hasta el jueves inclusive, pero el viernes desmejora con lluvias y tormentas. Luego baja la temperatura.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta fresca con cielo nublado generando nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas sur y este. La tarde continuará cálida a calurosa con pasaje de abundante nubosidad, inestabilizando las zonas oeste y litoral.

El jueves la mañana se presentará fresca, con cielo algo o parcialmente nublado, observándose neblinas aisladas. La tarde continuará cálida a calurosa con progresivo aumento de nubosidad y humedad hacia el final del periodo.

El viernes comienza húmedo e inestable con mucha nubosidad desmejorando por el suroeste y litoral con tormentas y lluvias. En la tarde seguirá el tiempo inestable con persistencia de tormentas y lluvias, presentando periodos de mejoras parciales. Miércoles 22 Zona Norte: máxima 33º y mínima 16º Zona Sur: máxima 29º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 17º Jueves 23 Zona Norte: máxima 36º y mínima 16º Zona Sur: máxima 32º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 18º Viernes 24 Zona Norte: máxima 26º y mínima 16º Zona Sur: máxima 22º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 17º

Temas de la nota tiempo

lluvias y tormentas