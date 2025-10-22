Grave accidente en la rambla: dos lesionados tras cruzar desde Sarmiento hasta la ciclovía y dar varias vueltas

El accidente ocurrió en la pasada medianoche, en la rambla y Sarmiento , frente al Parque Rodó.

Una camioneta cruzó toda la rambla, de lado a lado, tras bajar por Sarmiento y dar varias vueltas sobre la ciclovía .

Según información policial primaria obtenida en el lugar por un equipo de Subrayado, la prueba de alcohol realizada al conductor dio positivo. Debajo de la camioneta hallaron dos botellas de cerveza.

En su trayecto sin control, la camioneta destrozó varios elementos de la barrera de contención de la ciclovía, y según la información primaria, uno de esos conos salió despedido y lesionó a una personas que estaba sentada en el muro de la rambla.

El conductor de la camioneta, un hombre joven, fue trasladado a un centro de salud con heridas de entidad. Su acompañante, una mujer, sufrió lesiones leves.

La rambla permanece cortada desde la pasada medianoche en dos carriles hacia el este. Sin inspectores de tránsito en la mañana de este miércoles.