RECIBÍ EL NEWSLETTER
RAMBLA DEL PARQUE RODÓ

Grave accidente en la rambla: dos lesionados tras cruzar desde Sarmiento hasta la ciclovía y dar varias vueltas

El conductor y su acompañante resultaron con heridas de entidad tras atravesar la rambla desde Sarmiento. Dieron varios vueltas sobre la ciclovía. Prueba de alcohol al conductor dio positivo.

Foto: Fernando González, Subrayado. Accidente en la rambla y Sarmiento. 

accidente-rambla-parque-rodó-sarmiento-foto-salteño-subrayado
accidente-rambla-y-sarmiento-foto-salteño
Accidente en la rambla y Sarmiento. Foto: Fernando González, Subrayado.

Accidente en la rambla y Sarmiento. Foto: Fernando González, Subrayado.

Una camioneta cruzó toda la rambla, de lado a lado, tras bajar por Sarmiento y dar varias vueltas sobre la ciclovía.

Según información policial primaria obtenida en el lugar por un equipo de Subrayado, la prueba de alcohol realizada al conductor dio positivo. Debajo de la camioneta hallaron dos botellas de cerveza.

Foto: Subrayado, archivo.
Seguí leyendo

Motociclista que quiso cruzar la ruta 1 en los accesos a Montevideo fue atropellado por un camión y murió

En su trayecto sin control, la camioneta destrozó varios elementos de la barrera de contención de la ciclovía, y según la información primaria, uno de esos conos salió despedido y lesionó a una personas que estaba sentada en el muro de la rambla.

El conductor de la camioneta, un hombre joven, fue trasladado a un centro de salud con heridas de entidad. Su acompañante, una mujer, sufrió lesiones leves.

La rambla permanece cortada desde la pasada medianoche en dos carriles hacia el este. Sin inspectores de tránsito en la mañana de este miércoles.

accidente-rambla-y-sarmiento-foto-salteño

Temas de la nota

Lo más visto

Franca Levin en X
YENI BLANCA ALONSO LEMA

Cancillería busca a familia de joven uruguaya que apareció en Bolivia "en un estado de salud complicado; no come ni habla"
ASOCIACIÓN DE BANCOS PRIVADOS

Bancos privados cambiarán su horario de 13 a 17 y atenderán desde la mañana a partir de diciembre
MINISTRO DE ECONOMÍA

Oddone lamentó decisión de no votar en el presupuesto la eliminación de la actividad obligatoria del despachante de aduana
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Registraron 900 incidencias por uso de carril Solo Bus en plan piloto; fiscalización comienza en diciembre
Política

China devolvió contenedor por carne con residuo de medicamento y otros "están en riesgo", dijo Fratti

Te puede interesar

IMM comienza a advertir sobre prohibición de estacionar en algunas veredas: ¿qué tener en cuenta? video
tránsito en montevideo

IMM comienza a advertir sobre prohibición de estacionar en algunas veredas: ¿qué tener en cuenta?
Púrpura fulminante: directora de Primaria y director de Salud explican las medidas adoptadas tras muerte de niño en San Carlos video
SAN CARLOS, MALDONADO

Púrpura fulminante: directora de Primaria y director de Salud explican las medidas adoptadas tras muerte de niño en San Carlos
Foto: Subrayado. Hospital de San Calros, Emergencia. video
maldonado

Un niño de 12 años murió a causa de púrpura fulminante en San Carlos

Dejá tu comentario