Orsi sobre el conflicto en el puerto: "Por el bien del país, lo mejor que puede pasar es que ahí haya acuerdo"

El presidente Yamandú Orsi se refirió a la importancia de que se llegue a un acuerdo en el conflicto entre trabajadores portuarios y Terminal Cuencas del Plata (TCP), y respaldó a los ministros de Trabajo y Transporte que actúan mediando entre ambas partes.

"La consigna es que por el bien del país, lo mejor que puede pasar es que ahí haya acuerdo", dijo el presidente Orsi sobre la negociación que se está llevando. Este lunes hubo una nueva instancia y el sindicato se llevó una nueva propuesta para analizar en asamblea.

"Algo en lo que una de las partes salga perdiendo, no es la mejor señal que el país todo necesita. Por supuesto, como Estado tenemos una responsabilidad enorme, porque acá atrás está el trabajo de mucha gente y a su vez la perspectiva del puerto como dinamizador del Uruguay del futuro", indicó.

Al ser consultado sobre si mediará en este conflicto, sostuvo que sus reuniones con otros sindicatos no fue para mediar, sino para "acompañar al ministro de Trabajo".

Temas de la nota Orsi

TCP