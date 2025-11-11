Sindicato de maestros niega que haya desafiliado a quienes no hicieron paro, solo dieron de baja a Pablo Caggiani

El sindicato de maestros de Montevideo (Ademu) negó este martes de tarde que haya desafiliado a los maestros o maestras que no acataron la medida de paro dispuesta desde el jueves de la semana pasada y que se extendió durante tres jornadas (jueves 7, viernes 8 y lunes 10).

Pablo Caggiani , presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) publicó en la noche del lunes un mensaje en redes sociales en el que informaba que él y “la mitad de las maestras de Montevideo” habían sido desafiliadas del sindicato por decisión de su asamblea.

"No se va a desafiliar a ninguna compañera o compañero por el no cumplimiento de la medida de paro”, dijo este martes de tarde a Subrayado Alfonso Larraya, dirigente de Ademu Montevideo.

Me acabo de enterar que mañana hay clases y eso es parte de todo lo que se trabajó. Además me desafilian de Ademu junto a la mitad de las maestras de Montevideo. Las decisiones colectivas se acatan aunque sea dificil comprenderlas. El río da muchas vueltas pero sabe dónde va

Larraya dijo que hubo “muy mala fe” en la información divulgada por Caggiani, aseguró que solo el presidente del Codicen fue desafiliado, y explicó por qué.

“Solo se desafilió al maestro Pablo Caggiani en el entendido de que su actitud valorada por la asamblea respecto a la dilucidación de este tema tan complejo no fue la que se esperaba, más de una persona que ejerció la docencia como maestro”, dijo Larraya.

El sindicato de maestros convocó a una conferencia de prensa este martes a la hora 19 “para aclarar este punto”, agregó, y para dar cuenta de los avances en la negociación con las autoridades para tener mayores medidas de seguridad en las escuelas, en particular en la 123 de Jardines del Hipódromo, donde el miércoles 5 varias personas irrumpieron con violencia y agredieron a docentes y madres a la salida del turno matutino, todo lo que fue presenciado por decenas de niños.