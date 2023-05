Conflicto Conaprole: si el lunes no hay acuerdo comenzará desabastecimiento de productos

El sindicato de trabajadores de Conaprole no llegó a un acuerdo con la empresa por el conflicto en la planta de leche Uht de Villa Rodríguez. El lunes habrá una instancia bipartita y si no se arregla comenzará un conflicto que provocará desabastecimiento.

Luis Goichea, del sindicato de trabajadores de Conaprole dijo a Subrayado que dado que en UHT los funcionarios no están trabajando desde el 2 de mayo, y que la reunión en el Ministerio de Trabajo de este viernes "no prosperó", el sindicato vuelve a reclamar que se apliquen "las cláusulas de paz y de prevención de conflicto, establecidos en los Consejos de Salarios, reclamados por la CILU y por Conaprole en particular, y para eso el día lunes se va a estar reuniendo la bipartita FTIL - CILU, van a analizar la pertinencia de la convocatoria y si eso se diera implicaría que la empresa tendría que convocar a todos los trabajadores a trabajar en UHT, en la forma que lo vienen haciendo entre enero y abril, y nosotros normalizaríamos la situación".